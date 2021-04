Așa arăta Brigitte Sfăt înainte de operații – nu o s-o recunoști deloc!

Brigitte Sfăt a fost în 1995 Miss Personalitate în cadrul competiției Miss România, ea cochetând la acea vreme cu lumea modellingului. Pe atunci, nu apelase încă la ajutorul medicilor esteticieni, iar mulți oameni erau cu adevărat uimiți de frumusețea ei naturală. De atunci și până în prezent însă, ea a ajuns să aibă mai puțin de 20 de intervenții estetice. Ea are acum 20 de intervenții estetice, după cum arată redactia.ro.

Vedeta nu s-a sfiit niciodată să recunoască la ce intervenții estetice a apelat de-a lungul timpului.

„Primul implant mamar a fost în ’97, (2000€), l-am shimbat de 2 ori, deoarece am născut de două ori de atunci, (5500€)”, a povestit ea acum mai mult timp. „Am o rinoplastie, făcută de un renumit doctor, deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei, (2500€). Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă, care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013 în Germania. Operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000€)”.

În prezent, Brigitte se declară mulțumită de aspectul ei fizic, fiind hotărâtă chiar să nu apeleze și la alte intervenții chirurgicale.

„Sunt mulțumită cum arăt acum și nu doresc să mai fac alte intervenții chirurgicale”, a explicat Brigitte. „Nici la buze nu mai vreau să-mi fac nimic pentru că nu se poate mai mult de atât. Ce am scos și s-a putut scoate… s-a scos… accept realitatea așa cum e. Acum mă simt bine în pielea mea, dar nu pot să fiu falsă și să spun că nu mi-am făcut foarte multe lucruri. De obicei am de făcut foarte multe lucruri și atunci încerc să substitui lipsa de mișcare cu niște mici intervenții. Câte operații estetice mi-am făcut? Am implant mamar, la sâni, am implant de sprâncene, am o reconstrucție musculară la nivelul fetei din cauza bioalcamidei pe care o aveam și un transfer de grăsime. Sunt destule”.

Foto – Instagram

