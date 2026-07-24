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Palatul Cotroceni dezminte orice întâlnire între președintele Nicușor Dan și liderul AUR, George Simion. Declarațiile contradictorii ale politicienilor ridică semne de întrebare despre negocierile pentru învestirea Guvernului Veștea.

George Simion, contrazis de Palatul Cotroceni

George Simion, liderul AUR, a declarat recent pentru Gândul.ro că a avut mai multe discuții la Palatul Cotroceni, atât formale, cât și informale, cu președintele Nicușor Dan, în perioada negocierilor pentru învestirea Guvernului Veștea.

Afirmațiile sale au stârnit reacții, astfel că Digi24 a solicitat un punct de vedere oficial din partea Administrației Prezidențiale.

Palatul Cotroceni a transmis printr-un comunicat remis postului de televiziune că nu a existat niciun fel de întâlnire între liderul AUR și șeful statului. De asemenea, instituția a respins categoric orice speculații privind presupusele întrevederi dintre cei doi.

George Simion declarase că, în timpul negocierilor pentru formarea guvernului, a discutat cu mai mulți lideri politici, inclusiv cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Totuși, aceste afirmații au fost puse la îndoială, mai ales după răspunsul categoric al Palatului Cotroceni.

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Petrișor Peiu, despre afirmațiile liderului AUR

Într-o intervenție la Digi24, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a sprijinit parțial spusele lui George Simion.

„Cred că a existat o astfel de discuție, din ce a spus domnul Simion. În ce zi anume, nu știu să spun”, a precizat acesta.

Petrișor Peiu a adăugat că, de la căderea Guvernului Veștea, nu au mai avut loc astfel de întâlniri.

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Pe fondul acestor declarații contradictorii, AUR continuă să mențină o atitudine critică față de președintele Nicușor Dan, solicitându-i inclusiv demiterea consilierului prezidențial Eugen Tomac, pe care îl acuză de „o imixtiune inacceptabilă în viața partidelor parlamentare”.

Sursă foto: Profimedia

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