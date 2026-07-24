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Palatul Cotroceni dezminte orice întâlnire între președintele Nicușor Dan și liderul AUR, George Simion. Declarațiile contradictorii ale politicienilor ridică semne de întrebare despre negocierile pentru învestirea Guvernului Veștea.
George Simion, liderul AUR, a declarat recent pentru Gândul.ro că a avut mai multe discuții la Palatul Cotroceni, atât formale, cât și informale, cu președintele Nicușor Dan, în perioada negocierilor pentru învestirea Guvernului Veștea.
Afirmațiile sale au stârnit reacții, astfel că Digi24 a solicitat un punct de vedere oficial din partea Administrației Prezidențiale.
Palatul Cotroceni a transmis printr-un comunicat remis postului de televiziune că nu a existat niciun fel de întâlnire între liderul AUR și șeful statului. De asemenea, instituția a respins categoric orice speculații privind presupusele întrevederi dintre cei doi.
George Simion declarase că, în timpul negocierilor pentru formarea guvernului, a discutat cu mai mulți lideri politici, inclusiv cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Totuși, aceste afirmații au fost puse la îndoială, mai ales după răspunsul categoric al Palatului Cotroceni.
Pe fondul acestor declarații contradictorii, AUR continuă să mențină o atitudine critică față de președintele Nicușor Dan, solicitându-i inclusiv demiterea consilierului prezidențial Eugen Tomac, pe care îl acuză de „o imixtiune inacceptabilă în viața partidelor parlamentare”.