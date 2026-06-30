Diana Șoșoacă îl reclamă pe Nicușor Dan la Patriarhie. Europarlamentara critică faptul că președintele nu este însurat cu Mirabela Grădinaru

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Europarlamentara Diana Șoșoacă i-a adresat Patriarhului Daniel o scrisoare deschisă, criticând poziția președintelui Nicușor Dan privind parteneriatul civil și faptul că nu este căsătorit religios cu Mirabela Grădinaru.

Diana Șoșoacă îl reclamă pe Nicușor Dan la Patriarhie

Diana Șoșoacă atrage atenția asupra valorilor familiei creștine într-o scrisoare deschisă adresată Patriarhului Daniel, liderul Bisericii Ortodoxe Române. Criticând pozițiile președintelui Nicușor Dan privind parteneriatul civil, europarlamentara subliniază că această dezbatere poate influența negativ instituția căsătoriei și valorile fundamentale ale societății românești.

Scrisoarea deschisă vine într-un context în care, spune Șoșoacă, „familia creștină este supusă unor presiuni tot mai mari în spațiul public și politic”.

În textul adresat Patriarhului Daniel, Diana Șoșoacă pune sub semnul întrebării modelul de familie promovat de președintele României, Nicușor Dan, care nu este căsătorit religios sau civil cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, în ciuda aparițiilor publice frecvente ale celor doi.

Lidera S.O.S subliniază că, deși respectă dreptul la viață privată, „modelul de familie proiectat de cea mai înaltă funcție în stat nu poate fi desprins de responsabilitatea publică pe care aceasta o implică”.

Europarlamentara accentuează importanța căsătoriei ca fundament al societății, conform Constituției României, și atrage atenția asupra riscurilor promovării parteneriatului civil ca alternativă.

„Promovarea unor formule juridice alternative riscă să transforme excepția în regulă și să golească de conținut instituția căsătoriei”, afirmă aceasta.

Citește și: Traian Băsescu, previziune sumbră pentru guvernul României: „Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier, Bolojan vrea să rămână premier interimar, Dan vrea ca partidele să-i facă treaba”

Citește și: Elena Udrea, dezvăluiri despre propunerea PNL de premier. Ce spune despre Siegfried Mureșan: „Finanțat din banii din Microsoft”

Presiuni asupra valorilor tradiționale

În scrisoarea ei, Diana Șoșoacă descrie o „ofensivă constantă” împotriva identității creștine din România, menționând promovarea ideologiilor care relativizează familia, presiunile asupra educației copiilor și marginalizarea simbolurilor religioase.

„În aceste împrejurări, vocea Bisericii Ortodoxe Române are o importanță covârșitoare”, spune Șoșoacă, adăugând că „milioane de credincioși așteaptă un cuvânt limpede și ferm în apărarea familiei creștine și a căsătoriei, aşa cum au fost lăsate de Dumnezeu și mărturisite de Sfinții Părinți”.

Citește și: Călin Georgescu, renegat de Realitatea Plus. Fostul candidat la președinție, scandal de proporții cu Anca Alexandrescu

Citește și: Alertă alimentară: Produs iubit de români, retras de urgență din magazinele Lidl, Kaufland și Metro din cauza unui risc major pentru consumatori

Diana Șoșoacă solicită Patriarhului Daniel să ia o poziție publică fermă în apărarea instituției căsătoriei și împotriva promovării parteneriatului civil, pe care îl percepe drept o alternativă ce afectează valorile tradiționale.

„Cred cu tărie că Biserica și credincioșii au datoria comună de a apăra valorile pe care se întemeiază identitatea spirituală a poporului român”, conchide europarlamentara.

Scrisoarea deschisă a fost transmisă într-un moment simbolic, în ziua în care Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, i-au întâmpinat președintele Israelului, Isaac Herzog, și Prima Doamnă Michal Herzog, la Palatul Cotroceni.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News