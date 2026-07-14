De ce nu vrea să audă Nicușor Dan de partidul AUR la guvernare. Șeful statului a explicat tot: „Din aceste două motive”

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Președintele Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea să audă de partidul AUR la guvernare. El a explicat că noile discuții cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au încheiat fără nicio concluzie, iar blocajul are legătură cu componența viitorului guvern, nu cu numele premierului.

Noi negocieri fără niciun rezultat la Cotroceni

Președintele a avut luni dimineața o nouă rundă de negocieri cu liderii partidelor politice pentru a încerca să încheie criza politică.

Conform lui Nicușor Dan, întâlnirea nu s-a încheiat cu niciun consens. El a fost întrebat dacă tonul discuțiilor s-a schimbat, însă a spus că nu a fost nimic diferit.

”Nici data trecută n-a fost. Adică e o diferență între ce se întâmplă și ce relatează presa că s-ar fi întâmplat. Nu, n-a fost… Discuțiile au fost calme și data trecută.”

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El a mai spus că prelungirea crizei politice se răsfrânge asupra populației.

”Fără niciun consens, da, pentru că, deși aici, bineînțeles că e rău … Adică e un guvern cu puteri limitate, care nu poate să se miște cu viteză, oamenii așteaptă ca această criză să se termine, pentru că au o incertitudine cu privire la viața lor. Deci e rău că nu avem, după toate săptămânile astea, un guvern.”

Nicușor Dan, explicații pentru care nu vrea AUR la guvernare

Șeful statului a spus că există un mecanism care ține pe loc formarea guvernului și că blocajul nu are legătură cu numele premierului, ci cu componența Executivului.

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”Blocajul nu este la numele primului-ministru. Blocajul este la componența guvernului, pentru că sunt partide care spun: nu vrem să votăm dacă nu suntem acolo. Și sunt alte partide care spun nu vrem să votăm dacă alții sunt acolo. Și asta înseamnă că pui una lângă alta afirmațiile astea, ajungi la concluzia că nu se poate să fii și cu unii, și cu alții. Și dacă nu e și cu nici cu alții, nu ai majoritate. Deci aici este un blocaj, ca să-i spun așa, logic, care necesită o flexibilizare a pozițiilor partidelor.”

Una dintre variantele de lucru este propunerea UDMR pentru formarea unor guverne minoritare parțiale.

”S-a discutat și azi dimineață, cu deschidere din partea tuturor. Numai că dificultatea este că, experiența ultimilor ani ne-a arătat că partidul pe care îl prinde alegerile la guvernare este dezavantajat electoral. Și atunci esența discuției de azi dimineață a fost da, suntem de acord, dar nu vrem să fim noi ultimii. Vrem să fim primii. Și din dilema asta nu s-a ieșit, cel puțin până în momentul acesta.”, a spus președintele României în interviul pentru Știrile Pro TV.

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