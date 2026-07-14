Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, ținute de excepție la dineul președintelui francez Emmanuel Macron de la Palatul Élysée

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Președintele Nicușor Dan și partenera lui, Mirabela Grădinaru, au fost eleganți la dineul organizat de președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Élysée. Ținutele lor au atras admirația celor prezenți, consolidând imaginea României la Paris.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, apariție de excepție la dineul președintelui francez Emmanuel Macron de la Palatul Élysée

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru s-au numărat printre invitații președintelui francez Emmanuel Macron la Palatul Élysée, cu ocazia reuniunii Coaliției de Voință de la Paris pentru a discuta războiul din Ucraina. Cuplul prezidențial a bifat două apariții de excepție.

Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochie vaporoasă ombre, albastru închis în partea de sus și turcoaz în partea de jos. Apariția a fost completată de o pereche de pantofi negri, un machiaj discret și bijuterii modeste, cercei și un colier din perle.

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„Felicitări și mulțumiri reprezentați România cu onoare la Paris!”

La rândul lui, Nicușor Dan a bifat o apariție sofisticată, într-un costum bleumarin, perfect adaptat rigorilor unui eveniment diplomatic de o asemenea anvergură, și o cravată albastră, asortată cu rochia Mirabelei.

Cuplul prezidențial a fost fotografiat pe covorul roșu de la Palatul Élysée, imaginile fiind rapid distribuite pe rețelele sociale, unde au primit numeroase aprecieri. „Felicitări și mulțumiri, domnule Președinte Nicușor Dan și doamnă Mirabela Grădinaru, pentru că reprezentați România cu onoare la Paris!”, a scris un utilizator online, citat de Libertatea.

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Cuplul prezidențial, invitat la parada militară de pe Champs-Élysées, dedicată Zilei Naționale a Franței

Pe lângă dineul oficial de luni seară, Nicușor Dan participă astăzi, 14 iulie 2026, la parada militară de pe Champs-Élysées, dedicată Zilei Naționale a Franței. Invitat de onoare al președintelui Emmanuel Macron, liderul român a transmis un mesaj de recunoștință: „Mulțumesc Președintelui Emmanuel Macron și Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitația la dineul oficial oferit în onoarea șefilor de stat și de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul și cooperarea dintre țările noastre.”

De-a lungul timpului, aparițiile Mirabelei Grădinaru au fost caracterizate de rafinament, grație colaborării cu designeri români precum Irina Schrotter sau branduri locale ca Amalin by Andreea Raicu. Această tradiție a fost continuată și la Paris, unde ținuta Primei Doamne a stârnit numeroase aprecieri. „Dna Mirabela arată superb”, a scris cineva. „Mereu elegantă și feminină, Prima Doamnă!”, a fost altcineva de părere. „Ce bucurie să vedem România reprezentată cu atâta demnitate la Palatul Élysée!”, a comentat un alt utilizator.

Foto: Profimediaimages.ro; Facebook

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