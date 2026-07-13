„«Copiii se sărută în somn.» E o prostie. Copiii trebuie să-i săruți și să le spui «te iubesc» și «am încredere în tine» în orice moment”. Tudor Chirilă, dezvăluiri despre serialul „Trafic” și despre cum își crește cei doi copii / Exclusiv

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Tudor Chirilă revine pe micile ecrane în serialul „Trafic”, care are premiera astăzi, 13 iulie, de la 21:30, la Pro TV și pe VOYO. Actorul și solistul trupei Vama îl interpretează pe Laurențiu Crețu, un procuror a cărui viață este dată peste cap în momentul în care descoperă că propria fiică este implicată în ancheta pe care o conduce împotriva unei rețele de traficanți de droguri. Personajul său este nevoit să aleagă între datorie și familie, într-o poveste plină de tensiune și răsturnări de situație.

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Într-un interviu acordat pentru Unica.ro, Tudor Chirilă vorbește despre provocările din timpul filmărilor la „Trafic”, de la scenele dificile alături de Dragoș Bucur până la colaborarea, în premieră, cu Adela Popescu, care îi este soție în serial. Actorul ne-a povestit și cum se raportează la rolul de tată, ce lecții își dorește să le transmită copiilor săi și care sunt proiectele care îi ocupă agenda în această perioadă.

Bună, Tudor! Spune-mi câteva cuvinte despre personajul pe care îl joci în „Trafic” și despre cum ai ajuns să faci parte din acest proiect.

Încep cu a doua parte. Am fost invitat să dau un casting, am dat castingul și fac parte din proiect. Așa se întâmplă, în general, în meseria noastră.

Vis-a-vis de personajul meu, eu sunt Laurențiu Crețu, un procuror care urmărește o rețea de traficanți de droguri și, într-o situație care mă ia și mă dă peste cap, aflu că fata mea este implicată, practic, în ancheta mea. Și de acolo începe o serie de probleme și de alegeri care pun în conflict meseria mea de procuror cu cea de părinte. De aici începe toată povestea personajului meu, care se desfășoară pe tot parcursul sezonului, încercând să-mi fac treaba profesională, dar și să-mi salvez fata, în același timp.

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Cea mai mare provocare de la filmări

Care ți s-a părut cea mai mare provocare sau care au fost cele mai intense scene de filmat pentru tine?

Cea mai grea scenă de filmat a fost o zi în care am avut foarte multe scene cu Dragoș Bucur și a trebuit să fumez. Eu nu mai fumez de mai bine de 20 de ani. A trebuit să fumez cam un pachet și jumătate de țigări, pe care mi le făceau colegii mei de la recuzită. A fost horror. A fost groaznic. Pentru că nu-mi plăcea nici tutunul, dar fumam țigară după țigară, trăgeam… Era ceva… Scenele erau diferite. Nu, ceva rău.

A mai fost o scenă în care cred că am inhalat tot praful din București într-un singur beci. Era un beci cu fân și cu foarte mult praf, unde am filmat cam trei sau patru ore. Toți colegii erau cu mască, iar noi, actorii, eram fără și a fost horror. Au fost câteva scene mai puțin solicitante din punct de vedere psihologic, cât solicitante din punct de vedere fizic.

Cum s-a înțeles cu Dragoș Bucur și Adela Popescu

Personajul tău și personajul jucat de Dragoș Bucur au mai multe confruntări. Cum a fost atmosfera pe platourile de filmare?

Dragoș este un partener extraordinar. Cred că și eu sunt un partener foarte corect și bun. Asta rămâne să vă spună el. Dar el e un partener extraordinar și mi-a plăcut foarte mult ce a construit ca actor și m-am bucurat foarte mult că el face un rol diferit de ce a făcut până acum.

Au fost momente foarte bune. Au fost și momente tensionate, dar nu între noi, ci mai degrabă tensiunea a venit din faptul că e o producție în care poate că am fi putut să avem mai mult timp. Am filmat foarte strâns, foarte comprimat. Este din ce în ce mai complicat, pentru că ține de bugete, ține de producție, ține de mai multe lucruri și trebuie să înveți să fii foarte bine pregătit pe platou.

De multe ori, când găsești cele mai bune lucruri, ești la finalul dublelor și ai mai vrea o dublă. Și ți se dă dubla aceea, dar știi că dubla aceea va lua din dublele celelalte și atunci vine toată presiunea asta să te concentrezi, să fii cea mai bună versiune a ta. Despre asta e filmul. Spre deosebire de teatru, trebuie să fii cea mai bună versiune a ta în cea mai bună dublă, în fața camerei. La teatru îți permiți poate un spectacol în care să fii mai slab într-o seară sau publicul te ajută mai mult sau mai puțin. La film nu ai chestia asta și atunci tensiunea e foarte mare. Toată lumea trebuie să tragă foarte bine la același car și toți în aceeași direcție. Asta e foarte complicat și e multă presiune. Textul, concentrarea, chestiile pe care le imprimi personajului, micile detalii, toate astea…

„Mi-ar plăcea să mai facem lucruri împreună”

Tu și Adela Popescu jucați soț și soție. Este prima oară când jucați împreună?

Da, e prima oară.

Și cum a fost experiența?

Foarte bună. Adela e un partener foarte ok. Mi-ar plăcea să mai facem lucruri împreună. Este foarte firească, e foarte naturală, te sprijină, like a supportive partner. Mișto!

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Ce fel de tată este Tudor Chirilă

Cum este Laurențiu tatăl prin comparație cu Tudor tatăl?

Eu sunt un tată mai bun decât Laurențiu, credeți-mă. (zâmbește) Chiar sunt un tată mai bun. Cred. Nu sunt un tată perfect. Cred că orice tată are problemele lui. Cred că toți învățăm, învăț și eu. Dar eu reușesc să-mi cer scuze de la copiii mei când greșesc. Încerc să fiu mai bun cu fiecare zi. Încerc să învăț. Îmi ascult partenera. Și cred că nu am chiar impulsivitatea lui, dar e adevărat că Laurențiu e pus într-o situație-limită. Nu mi-aș dori să fiu pus niciodată în situația-limită în care e pus Laurențiu.

Ce ți-ai dori să le transmiți copiilor tăi? Dacă ar fi o lecție, cea mai importantă, care ar fi aceea?

Sunt aici întotdeauna pentru voi și e bine să nu ne mințim niciodată.

Care i se pare cea mai mare provocare ca părinte în prezent

Care ți se pare cea mai mare provocare în rolul de părinte în prezent?

Să poți să acorzi timp copiilor tăi, timp real, în care să te conectezi cu ei și să le demonstrezi zilnic cât contează pentru tine. Pentru că, de multe ori, ratăm. Și e acea vorbă românească — sau, nu știu, poate internațională, nu știu, dar eu în România am auzit-o — „copiii se sărută în somn”. E o prostie. Copiii trebuie să-i săruți și să le spui „te iubesc” și „am încredere în tine” în orice moment, când le e greu. Nu în somn. Nu ajută în somn.

La ce mai lucrezi în prezent?

Avem concertul Vama pe 25 iulie, la Arenele Romane, avem pe 9 iulie lansarea următorului nostru single, „Căderea mea”. Vreau să mă lansez în DJ-ială, la Porumbacu de Sus, la Porumbacu 216. Probabil că o să reiau stagiunea în septembrie și am început filmările la „Vocea României”.

Multe..

Da, un pic. Dar nu sunt unele pe care nu le-am mai făcut. Doar aia cu DJ-iala, am emoții mai mari acolo. (zâmbește)

Foto: Instagram; Captură video

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