Ce își dorește fiica Bellei Santiago, Kescielle, să devină când va fi mare: „A ales o cale foarte bună”. Vrea să cânte doar ca hobby / Exclusiv

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Bella Santiago, câștigătoarea X Factor România, sezonul 8, a venit la Unica Urban Party 2026 alături de fiica ei, Kescielle Santiago, unde au vorbit despre relația specială dintre ele și despre planurile lor de viitor. Artista a vorbit despre rolul de mamă, despre pasiunile pe care le împărtășește cu fiica sa și a făcut dezvăluiri amuzante despre viața de familie, inclusiv despre soțul ei, Nicu.

Ce își dorește fiica Bellei Santiago, Kescielle, să devină când va fi mare

Kescielle Santiago a mărturisit că mama ei este „o mamă cool”, în timp ce Bella Santiago a povestit, cu mult umor, că fiica ei izbucnește în râs atunci când încearcă să o certe în limba română. Cele două au mai vorbit despre preparatele filipineze pe care le gătesc împreună, despre planurile de viitor ale adolescentei și au dezvăluit cine este părintele mai permisiv din familie. Descoperiți, în continuare, întregul interviu.

Bună seara și bine ați venit la petrecerea Unica Urban Party 2026! Cum vă simțiți?

Ne simțim foarte bine! Cu muzica, cu tema asta, nostalgia, este foarte mișto. Mie îmi place foarte mult, mai ales că acum vreau să lansez piese nostalgice și chiar mi se potrivește foarte bine.

V-a fost greu să vă alegeți ținutele din seara asta?

Nu, pentru că am mai multe ținute cu buline și i-am dat ei rochița mea și am zis: „Hai repede cu mine să mergem la Unica!”. A luat rochița mea, m-am îmbrăcat și eu cu buline și am venit aici, la nostalgie.

Ce fel de mamă este Bella Santiago

Bella, vreau să îmi spui ce mamă crezi că ești: mai relaxată sau mai strictă? Și după vreau să ne spună fiica ta dacă așa simte și ea.

Bella Santiago: Eu sunt o mamă cool.

Kescielle Santiago: Da, chiar este o mamă cool, afirm, confirm.

Te supără vreodată?

Kescielle Santiago: Când e supărată și mă ceartă, uneori nu îi ies cuvintele în română și îmi vine să râd.

Bella Santiago: Deci ea nu se supără pe mine. Pentru că eu, când mă supăr, încerc să vorbesc în limba română, să explic ce am de zis, dar nu îmi iese și atunci se uită la mine și râde. N-am ce să fac.

Ce le place să facă împreună

Ce vă place să faceți împreună?

Să ne distrăm împreună, dansăm, cântăm. Mult, mult, mult, mult. Mâncăm împreună, gătim împreună. Avem multe de făcut împreună.

Ce vă place să gătiți împreună? Aveți vreo rețetă preferată?

Mâncare filipineză. Orice mâncare filipineză.

Puteți să ne dați o rețetă pe care să o poată face oricine, ceva simplu?

Orez prăjit. Cu usturoi, ceapă și niște ou. Sos de soia. Ceapă verde din grădină. Și asta e mâncarea.

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Kescielle Santiago vrea să devină prezentatoare de știri

Îți dorești să fii și tu cântăreață ca mami?

Kescielle Santiago: Mi-aș dori să cânt ca hobby, dar îmi doresc foarte mult să devin prezentatoare.

Bella Santiago: Ea face școală de televiziune și chiar mă uitam la ea și se descurcă foarte bine. Citește prompterul foarte bine, scrie știri foarte bine în limba română și chiar mă bucur pentru ea, pentru că a ales o cale foarte bună. Vreau să o văd într-o zi la televizor, prezentând știri.

E vreo prezentatoare de care îți place foarte mult, pe care o admiri și îți dorești să fii ca ea?

Kescielle Santiago: Sunt foarte multe și sunt foarte mulți.

Bella Santiago: Cătălin Măruță. (râde)

Kescielle Santiago: Cătălin Măruță.

Ce fel de tată este soțul Bellei Santiago, Nicu Grigore

Unde este soțul tău, Nicu?

Bella Santiago: Este la parcare, pentru că a făcut plantație de păr.

Kescielle Santiago: Nu plantație, implant. (râde)

Bella Santiago: A, implant, pardon și stă la parcare pentru că are capul ca de mongolez, bandajat. (râde)

Cu cine te înțelegi mai bine? Cu mami sau cu tati?

Kescielle Santiago: Cu mami.

Pentru că mami e aici?

Kescielle Santiago: Nu, e mai chill (relaxată – n.red.).

Deci mami chiar e cool și tati e mai strict?

Kescielle Santiago: Da, da!

Foto: Instagram; Captură video

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