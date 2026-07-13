Ce își dorește fiica Bellei Santiago, Kescielle, să devină când va fi mare: „A ales o cale foarte bună”. Vrea să cânte doar ca hobby / Exclusiv

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Bella Santiago, câștigătoarea X Factor România, sezonul 8, a venit la Unica Urban Party 2026 alături de fiica ei, Kescielle Santiago, unde au vorbit despre relația specială dintre ele și despre planurile lor de viitor. Artista a vorbit despre rolul de mamă, despre pasiunile pe care le împărtășește cu fiica sa și a făcut dezvăluiri amuzante despre viața de familie, inclusiv despre soțul ei, Nicu.
Ce își dorește fiica Bellei Santiago, Kescielle, să devină când va fi mare
Kescielle Santiago a mărturisit că mama ei este „o mamă cool”, în timp ce Bella Santiago a povestit, cu mult umor, că fiica ei izbucnește în râs atunci când încearcă să o certe în limba română. Cele două au mai vorbit despre preparatele filipineze pe care le gătesc împreună, despre planurile de viitor ale adolescentei și au dezvăluit cine este părintele mai permisiv din familie. Descoperiți, în continuare, întregul interviu.
Bună seara și bine ați venit la petrecerea Unica Urban Party 2026! Cum vă simțiți?
Ne simțim foarte bine! Cu muzica, cu tema asta, nostalgia, este foarte mișto. Mie îmi place foarte mult, mai ales că acum vreau să lansez piese nostalgice și chiar mi se potrivește foarte bine.
V-a fost greu să vă alegeți ținutele din seara asta?
Nu, pentru că am mai multe ținute cu buline și i-am dat ei rochița mea și am zis: „Hai repede cu mine să mergem la Unica!”. A luat rochița mea, m-am îmbrăcat și eu cu buline și am venit aici, la nostalgie.
Kescielle Santiago vrea să devină prezentatoare de știri
Îți dorești să fii și tu cântăreață ca mami?
Kescielle Santiago: Mi-aș dori să cânt ca hobby, dar îmi doresc foarte mult să devin prezentatoare.
Bella Santiago: Ea face școală de televiziune și chiar mă uitam la ea și se descurcă foarte bine. Citește prompterul foarte bine, scrie știri foarte bine în limba română și chiar mă bucur pentru ea, pentru că a ales o cale foarte bună. Vreau să o văd într-o zi la televizor, prezentând știri.
E vreo prezentatoare de care îți place foarte mult, pe care o admiri și îți dorești să fii ca ea?
Kescielle Santiago: Sunt foarte multe și sunt foarte mulți.
Bella Santiago: Cătălin Măruță. (râde)
Kescielle Santiago: Cătălin Măruță.
Ce fel de tată este soțul Bellei Santiago, Nicu Grigore
Unde este soțul tău, Nicu?
Bella Santiago: Este la parcare, pentru că a făcut plantație de păr.
Kescielle Santiago: Nu plantație, implant. (râde)
Bella Santiago: A, implant, pardon și stă la parcare pentru că are capul ca de mongolez, bandajat. (râde)
Cu cine te înțelegi mai bine? Cu mami sau cu tati?
Kescielle Santiago: Cu mami.
Pentru că mami e aici?
Kescielle Santiago: Nu, e mai chill (relaxată – n.red.).