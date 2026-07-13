Andra și Cătălin Măruță, vacanță de lux în Spania. Cum s-au afișat cei doi alături de copii

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Andra și Cătălin Măruță se află în vacanță alături de cei doi copii ai lor, David și Eva. Întreaga familie s-a afișat într-o destinație impresionantă, iar acum au împărtășit pe rețelele sociale imagini inedite. Iată cum s-au afișat Andra și Cătălin Măruță alături de cei doi copii.

Familia Măruță, vacanță de lux în Spania

Andra și Cătălin Măruță se află în vacanță alături de David și Eva. Familia a ales ca destinație Spania, mai exact Marbella. Imaginile postate pe rețelele de socializare sunt impresionante.

Însă ce a atras atenția a fost vestimentația celor două vedete și accesoriile de lux pe care aceștia le-au purtat.

Cântăreața a purtat o rochie impresionantă marca Zimmerman, colorate în nuanțe pastelate. Prețul rochiei este de 1900 de euro. Andra a sortat o poșetă Chanel care costă și mai mult decât rochia, aproximativ 10.000 de euro.

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Nici Cătălin Măruță nu s-a lăsat mai prejos. El a avut o ținută simplă formată dintr-o cămașă neagră și pantaloni albi. Prezentatorul Tv a purtat un ceas Rolex Submariner Date cu o carcasă din oțel cu brățară Oyster. Un astfel de ceas se ridică la prețul de aproximativ 10.000 de euro, însă poate să coste și mai mult.

Cei doi s-au afișat alături de cei doi copii în vacanța de lux din Spania, pe un fundal superb cu palmieri și multă vegetație.

Au fost în vacanță alături de Vlăduța Lupău

La începutul anului, familia Măruță a fost în vacanță alături de Vlăduța Lupău și familia ei. Aceștia au împărtășit mai multe imagini pe Facebook.

„Ne-am dorit ca începutul acestui an să fie altfel. Mai liniștit. Mai așezat. Cu oameni dragi aproape. Zăpadă ca altădată, aer curat, râsete de copii, timp fără grabă și bucuria simplă de a fi împreună. Nu mai ai nevoie de nimic în plus. Așa ne-am dorit să înceapă anul”, a scris Andra Măruță pe Facebook.

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„Ne-am adunat să începem anul împreună… și asta nu face decât să îmi umple inima de bucurie. Așa de fain este când stăm cu toți într-un vârf de munte, în România și ne bucurăm de liniște și clipe minunate! Vă dorim și vouă să vă înconjurați doar de oameni care vă iubesc cu adevărat … ❤️”, a transmis și Vlăduța Lupău.

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