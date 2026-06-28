Andra, despre cel mai mare compromis făcut pentru carieră: „Asta mă doare cel mai tare!” Reacția imediată a lui Cătălin Măruță

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andra se bucură de o popularitate imensă în muzica românească, însă succesul de care are parte vine la pachet cu o suferință ascunsă, pe care publicul larg o sesizează extrem de rar.

În spatele strălucirii reflectoarelor și a aplauzelor la scenă deschisă se ascund luni întregi de muncă intensă, nopți pierdute și un sentiment profund de regret. Într-un interviu plin de sinceritate, îndrăgita artistă a vorbit deschis despre momentele grele din viața personală, fiind completată de soțul ei, Cătălin Măruță, care a adus la lumină detalii neștiute din culise.

Compromisul care o doare cel mai tare pe artistă

Deși trăiește o bucurie imensă datorită conexiunii pe care o are cu fanii săi la show-ul „Tradițional 3: Moștenirea”, Andra a recunoscut că agenda profesională extrem de încărcată îi răpește exact lucrul cel mai de preț. Vedeta a mărturisit care este cel mai mare regret în perioadele de pregătire intensă.

„Mă bucur enorm că oamenii sunt atât de dornici să vină la „Tradițional 3: Moștenirea. Pentru mine e ceva foarte emoționant să văd săli pline cu persoane de toate vârstele, inclusiv mulți care poate nu ascultă constant muzică tradițională, dar care vin pentru emoție, pentru rădăcini, pentru autenticitate.

Compromisurile există, normal. În perioada concertelor, rup foarte mult din timpul cu familia, și asta mă doare cel mai tare. Publicul vede două ore de spectacol, dar în spate sunt luni de muncă, repetiții, deplasări, costume, emoții, detalii tehnice”, a dezvăluit Andra pentru viva.ro.

Cătălin Măruță dă cărțile pe față: „Lumea nu își imaginează”

Prezentul proiect artistic a generat un val de interes fără precedent, dar și o presiune psihologică și fizică extrem de mare. Prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță a dorit să sublinieze eforturile pe care partenera sa de viață le face pentru ca totul să iasă perfect, oferind date legate de ritmul rapid de vânzare a biletelor, dar și detalii despre programul epuizant al Andrei.

Citeşte şi: Răsturnare de situație la Casa Iubirii! Lucia a vorbit despre despărțirea de Iosif cu lacrimi în ochi: „Îmi este frică să…”

Citeşte şi: Vica Blochina, primele declarații despre iubit: „E înțelegător”. Motivul pentru care s-au certat recent

Citeşte şi: Smiley și Gina Pistol, vacanță cu Josephine în Italia. Imagini savuroase cu cei trei

„Eu cred că lumea nu își imaginează câtă muncă e în spatele unui astfel de proiect. Ziua de sâmbătă, la Sala Palatului, de exemplu, a fost SOLD OUT în șapte minute! Șapte minute!

Iar asta vine cu o presiune foarte mare. Compromisurile sunt clare: dormi puțin, alergi mult, repeți până noaptea târziu. Andra a repetat și la Chișinău, cu Orchestra Fraților Advahov, ceea ce a fost o eperiență extraordinară, dar și solicitantă”, a completat Cătălin Măruță.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News