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Ce note au luat vedetele la Bacalaureat. Dorian Popa, Andra și Smiley au avut printre cele mai mari medii. Cine a picat examenul

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Elevii de liceu sunt cu sufletul la gură întrucât urmează să se afișeze notele la examenul de Bacalaureat. La fel ca aceștia au fost, în urmă cu câțiva ani, și vedetele care astăzi fac furori la televiziune, radio sau pe rețelele de socializare. Unele dintre celebrități au reușit să treacă acest exament cu note mari, în timp ce altele nu s-au descurcat chiar atât de bine.

Printre cele care au excelat la BAC se numără Smiley, Andra, Dorian Popa și Anda Adam. La polul opus se află Adelina Pestrițu și Andrei Bănuță, care au fost nevoiți să repete acest examen.

Vedete care au luat note mari la examentul de Bacalaureat

Dorian Popa se numără printre vedetele care au luat cele mai mari note la BAC. Artistul a absolvit Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța, în 2008, iar la Bac a luat 9,60 la proba scrisă de la Limba română, 10 la proba orală de la Română, 9,40 la Matematică, 10 la Biologie și 10 la Educație Fizică. Media finală: 9,83.

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Anda Adam se laudă și ea cu o medie impreionantă la acest examen important din viața unui elev. Cântăreața, care a absolvit Liceul „George Călinescu” din București, a avut media 9,66, potrivit ProTV.ro.

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La fel de bine s-a descurcat și Mihai Trăistariu. Cântărețul a reușit să obțină media 9,88, în timp ce Alexandra Stan a încheiat examenul cu 9,13.

În 2020, Selly a absolvit Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. Acesta a avut media finală de 9,60 după ce a obținut 9,50 la Română, 9,60 la Matematică și 9,70 la Biologie.

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Andra este și ea una dintre vedetele autohtone care poate fi mândră de performanțele ei la examenul de Bacalaureat. Artista a urmat cursurile Colegiului Economic „A.D. Xenopol” din București, iar la examenul final a obținut 10 la Limba și Literatura română, 10 la Limba engleză și 7,7, la Geografie. Media totală a fost 9,07.

Nici Bianca Drăgușanu nu s-a descurcat deloc rău. Vedeta a reușit să ia la BAC 8,95.

Smiley este unul dintre artiștii care se poate mândri cu media de la BAC. Tiberiu Andrei Maria a absolvit Școala Populară de Arte de la  Liceul de Arte Dinu Lipatti, secția chitară, iar la „examenul maturității” a obținut 9,16.

Roxana Vancea se laudă și ea cu o medie mare la examenul de Bacalaureat. Antrenoarea de fitness a avut media generală 9,12.

De asemenea, Viviana Sposub, care a absolvit Liceul de Artă „Ștefan Luchian” (profil muzică) din Botoșani, a avut note foarte bune: 9,6 la proba de Limba și literatura română, 10 la Istorie, 10 la Logică și argumentare, obținând media de admitere de 9,86.

Printre vedetele cu medii mari la Bacalaureat se mai află Dana Rogoz, care a avut media 9,79, și Monica Bîrlădeanu, care a avut media 9.18.

Lidia Buble a trecut cu greu examenul de Bacalaureat

Theo Rose a avut media 7,45 la BAC, în timp ce Jador a reușit să ia 7,24.

Andreea Mantea nu a excelat, dar a reușit să treacă examenul de Bacalaureat cu media 7,40.

În aceeași situație s-a aflat și Lidia Buble, care a obținut media 6.01. Artista a luat la limba română doar nota 5,55, la istorie nota 5,3, și marele său noroc a fost nota la georgrafie, acolo unde a obținut 7,2.

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Vedete nevoite să dea din nou BAC-ul

Există și câteva vedete care au întâmpinat câteva probleme la BAC. Printre acestea se numără Adelina Pestrițu, Costel Busuioc și Andrei Bănuță.

Adelina Pestrițu a fost nevoită să revină în sesiunea din toamnă după ce a luat la examenul scris de la Limba și Literarura Română nota 3,60. Vedeta a explicat ce s-a întâmplat de a luat o notă așa mică, ținând cont că la proba orală a obținut 10.

„Am luat nota 10 la proba orală, dar la scris am luat numai 3,60. Nu se pune problema că nu am învăţat. S-a întâmplat însă că am confundat subiectele şi, în loc să scriu despre Ion, am scris despre Moromeţii”, a spus la un moment dat Adelina.

Și Andrei Bănuță s-a prezentat la sesiunea din toamnă după ce a luat nota 4 la Istorie. A luat, totuși, 8,90 la Limba română și 9 la Geografie.

Tenorul Costel Busuioc a fost notat cu 1,20 la Limba şi Literatura română, cu 4,30 la Istorie şi 5,10 la Geografie. Acesta nu a reușit să treacă nici în sesiunea din toamnă.

Printre cei care au picat BAC-ul se află și Margherita de la Clejani, care a luat 6,4 la română, 5,2 la istorie şi 6,35 la geografie, media generală fiind de 5.8.

Dan Capatos a avut și el probleme la acest examen. Prezentatorul de televiziune a luat nota 3 la proba orală de Limba și Literatura Română, după ce a făcut o glumă care nu a fost pe placul comisiei de examinare.

Vedete care nu au dat BAC-ul

Gina Pistol și Valentina Pelinel sunt două dintre celebritățile care nu au dat examenul de Bacalaureat.

Absolventă a Școlii de Arte și Meserii din Roșiorii de Vede, județul Teleorman, Gina Pistol este de meserie optician, însă își dorea să ajungă bijutier. Însă, pe când avea 17 ani, soția lui Smiley a fost nevoită să se angajeze și nu a mai reușit să dea examenul.

„Eu sunt de meserie optician. Veneai la mine cu rețeta și eu tăiam lentila, șlefuiam, dar nu mai este acum… Stai pe un scaun, îți pun un aparat și scot ochelarii. Voiam să devin bijutier. M-am angajat că operator xerox. Am muncit de la 17 ani. Apoi am lucrat și la un magazin de articole sportive. Fiind la o agenție, luau hostesse. M-am angajat la un magazin, de câte ori am spălat vitrinele și am dat cu mopul… Un prieten mi-a zis că e casting la Playboy. Eu eram cu părul prins, eram un copil. Eram frumușică, da. La casting, singurul care m-a simpatizat a fost Boerescu, Florin Călinescu nu m-a plăcut deloc, nu știu de ce. Cred că a contat mult și felul meu de a fi”, a povestit Gina Pistol în podcastul lui Mihai Morar.

Valentina Pelinel, care învăța foarte bine în liceu, nu a mai ajuns să susțină examenul de Bacalaureat. Aceasta a renunțat la studii în favoarea carierei de model.

“În şcoală nu eram bună la matematică, dar mă descurcam la română. Vreau să lămuresc şi chestia asta cu Bac-ul. Am intrat la Sava cu 9.40. Eram singura dintre elevii buni care nu şi-a permis să facă meditaţii. Am plecat din ţară pentru că muream de foame şi nu-mi pare rău că am făcut-o. Aşa am prins trenul ăsta. E adevărat că nu m-am întors să dau Bac-ul şi mi-o asum. Nu m-am mai gândit când îmi voi da Bac-ul. Multe persoane au urmat şcoli particulare, plătite. Oamenii mă cunosc, ştiu să vorbesc, fac dezbateri. Niciodată nu vorbesc mai mult decât pot să duc, despre lucruri pe care nu le cunosc”, a povestit la un moment dat soția lui Cristi Borcea.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu vedetele din România și mediile lor la BAC

Sursă foto: Facebook, Instagram

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