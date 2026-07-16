Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. În ce zile se dau examenele și când se afișează rezultatele finale

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Sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2026 s-a încheiat cu succes pentru majoritatea candidaților, lăsând în urmă o rată de promovare excelentă pentru promoția curentă și nu mai puțin de 70 de medii generale de 10.

Cu toate acestea, pentru mii de absolvenți care nu au reușit să treacă de prima încercare, emoțiile continuă. Ministerul Educației demarează pregătirile pentru sesiunea de toamnă, o a doua șansă extrem de importantă pentru cei care vor să își obțină diploma de maturitate în acest an și să nu amâne planurile de viitor.

Cine se poate înscrie în a doua sesiune a examenului

Sesiunea din luna august este dedicată unei categorii diverse de candidați. În primul rând, pe liste se pot înscrie cei peste 29.000 de candidați care au fost declarați respinși în sesiunea din iunie-iulie 2026. Alături de aceștia, la examen sunt așteptați absolvenții din promoțiile anterioare care nu au promovat încă examenul, elevii care au absentat motivat de la prima sesiune, precum și cei care au susținut și promovat examenele de corigență din această vară.

Pentru a intra în febra examenelor, candidații trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul absolvit sau la centrul de examen desemnat. Legislația în vigoare le permite tinerilor să susțină Bacalaureatul de un număr nelimitat de ori, iar probele promovate anterior sunt recunoscute automat. De asemenea, merită menționat că primele două participări la examen sunt complet gratuite, o taxă de examinare urmând să fie aplicată abia începând cu a treia încercare.

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Calendarul probelor de competențe și al probelor scrise

Maratonul examinării din toamnă va debuta la începutul lunii august cu evaluarea competențelor lingvistice și digitale. Aceste probe, esențiale pentru dosarul de promovare, sunt programate zilnic, după cum urmează:

Pe 3 și 4 august va avea loc evaluarea competențelor în limba română (proba orală);

Între 4 și 5 august se vor desfășura competențele la limba maternă;

Zilele de 5 și 6 august sunt rezervate pentru limba de circulație internațională;

Între 6 și 7 august candidații își vor demonstra abilitățile în cadrul probei de competențe digitale.

Imediat după finalizarea probelor orale, absolvenții vor intra în sălile de examen pentru probele scrise, cele care decid în mod real nota finală. Acestea se vor desfășura pe parcursul a patru zile:

10 august 2026: Limba și literatura română (proba scrisă obligatorie pentru toți candidații);

11 august 2026: Proba obligatorie a profilului (unde elevii vor susține examenul la Matematică sau Istorie);

12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării;

13 august 2026: Limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale).

Condițiile stricte pentru promovare și afișarea rezultatelor

Obținerea diplomei de Bacalaureat nu este o sarcină ușoară, regulile de promovare rămânând extrem de stricte. Pentru a fi declarat „promovat”, un candidat trebuie să îndeplinească trei condiții simultan. Acesta trebuie să fi susținut toate probele de competențe (orale și digitale), să obțină cel puțin nota 5.00 la fiecare dintre cele trei probe scrise individuale și, nu în ultimul rând, să atingă o medie generală de cel puțin 6.00 la probele scrise.

Emoțiile se vor prelungi până pe data de 18 august 2026, când Ministerul Educației va afișa primele rezultate, până la ora 12:00. Tot în aceeași zi, candidații nemulțumiți de note vor putea depune contestații. După reevaluarea lucrărilor, rezultatele finale și definitive ale sesiunii de toamnă BAC 2026 vor fi publicate pe data de 24 august 2026.

Foto – arhivă

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