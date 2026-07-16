Alertă alimentară de salmonella în România. Peste 500 de kilograme de carne de pui infestată și pești cu paraziți, retrase de la vânzare 

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Alertă alimentară în România, unde peste 500 de kilograme de carne de pui dintr-un lot în care a fost detectată bacteria Salmonella și 175 de kilograme de hering infestat cu parazitul Anisakis spa au fost retrase de la vânzare.

Pui cu salmonella, retras de la vânzare

DSVSA Buzău a anunțat miercuri, 15 iulie, că s-au dat amenzi în valoare de 43600 de lei și 15 avertismente. Inspectorii au controlat 245 de operatori economici.

Peste 500 de kilograme de carne de pui contaminată cu bacteria Salmonella și pește infestat cu paraziți au fost retrase de la vânzare. În luna iunie, inspectorii DSVSA Buzău au verificat 245 de firme din domeniul alimentar pentru a vedea dacă sunt respectate regulile de igienă, dacă produsele pot fi urmărite până la sursă, dacă sunt etichetate corect și dacă operatorii respectă normele de siguranță alimentară.

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În timpul controalelor, inspectorii au găsit mai multe nereguli, printre care spații neîntreținute corespunzător, produse etichetate incorect și angajați fără dovada efectuării controalelor medicale obligatorii. În urma verificărilor, au fost aplicate șase amenzi, în valoare totală de 43.600 de lei, precum și 15 avertismente.

Sute de kilograme de carne infestată

Inspectorii au prelevat 232 de probe din produse alimentare de origine animală. Analizele au arătat că peste 500 de kilograme de carne de pui erau contaminate cu bacteria Salmonella, iar o cantitate de pește era infestată cu larve de Anisakis. Toate produsele contaminate au fost retrase de la vânzare.

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„În perioada menționată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea a 9 alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje și au fost retrase de la comercializare 524,5 kg carne pasăre, produsă de un abator din jud. Vaslui, la un lot la care s-a detectat Salmonella enteritidis.

În aceeași perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea a 4 notificări de neconformități primite prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă și au fost retrase de la comercializare 175 kg de hering congelat la care s-a identificat Anisakis spp; facem precizarea că parazitul Anisakis spp moare prin aplicarea congelării”, a transmis ANSVSA.

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