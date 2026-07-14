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Alertă alimentară la Lidl. Un sortiment de înghețată a fost retras de la vânzare. Clienții sunt rugați să returneze produsul, chiar și fără bon

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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)  anunță retragerea de la comercializare a unui sortiment de înghețată Gelatelli vândut în magazinele LIDL România. Furnizorul a semnalat că nu poate fi exclusă prezența nucilor caju, un alergen care nu apare pe etichetă. 

Clienții Lidl care au cumpărat această înghețată, rugați să o aducă înapoi

Este vorba despre produsul Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăți de ciocolată (3%) și pastă de fistic (2%), bogată în proteine, 500 ml”, furnizat de Motido GmbH & Co. KG.

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Persoanele care sunt alergice la caju sunt rugate să nu consume înghețata din acest loc, pentru că riscul reacțiilor alergice nu poate fi exclus, conform informațiilor transmise de ANSVSA. 

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Consumatorii care nu au alergie la nuci caju pot consuma produsul fără probleme. Ceilalți, pot aduce înapoi înghețata chiar dacă nu au bonul.

Alertă alimentară la Lidl. Un sortiment de înghețată a fost retras de la vânzare. Clienții sunt rugați să returneze produsul, chiar și fără bon

Clienții pot returna produsul în orice magazin Lidl, indiferent de locul din care l-au cumpărat. Acestora li se va rambursa contravaloarea integral, chiar și fără prezentarea bonului fiscal. 

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„Persoanele alergice la nucile caju sunt rugate să nu consume produsul din lotul menționat, din cauza riscului de reacții alergice. Pentru consumatorii care nu suferă de această alergie, produsul rămâne sigur”, precizează instituția.

Ce spune Lidl

Lidl s-a adresat clienților și consumatorilor care au cumpărat această înghețată.

„Gorredijk (NL), 13 iulie 2026. Furnizorul Motido GmbH & Co. KG recheamă în prezent produsul „Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăți de ciocolată (3%) și pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500ml” cu termenul de valabilitate 24.11.2027 și lotul D2W48J25R1. 

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Nu se poate exclude posibilitatea ca produsul afectat să conțină nuci caju. Din cauza unei posibile reacții alergice în urma consumului, persoanele cu alergie la nucile caju ar trebui să acorde o atenție deosebită acestei rechemări și să nu consume produsul afectat. Produsul rămâne sigur pentru consumul persoanelor fără alergie la nucile caju. 

Produsul în cauză, „Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăți de ciocolată (3%) și pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500ml”, a fost vândut în magazinele Lidl România și poate fi returnat în orice magazin Lidl. Din motive ce țin de siguranța consumatorului, Lidl România a reacționat fără întârziere și a scos produsul de la vânzare. 

Contravaloarea produsului va fi rambursată, chiar și fără prezentarea bonului fiscal. Rechemarea vizează exclusiv produsul „Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăți de ciocolată (3%) și pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500ml” de la furnizorul Motido GmbH & Co. KG, cu termenul de valabilitate de 24.11.2027 și lotul D2W48J25R1. 

Alte produse comercializate de furnizorul Motido GmbH & Co. KG, precum și alte produse ale mărcii „Gelatelli”, nu sunt afectate de rechemare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați linia telefonică de asistență pentru clienți Lidl România: 0800.896.622

Furnizorul Motido GmbH & Co. KG își cere scuze tuturor celor afectați pentru neplăcerile”, se arată în comunicatul retailerului.

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