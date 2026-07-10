Fostul primar Cătălin Chereches, eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul a respins contestația DNA

Cătălin Cherecheș a fost audiat vineri prin videoconferință din Penitenciarul Baia Mare, iar ședința de judecată a durat aproximativ 20 de minute. Fostul primar a fost asistat de avocatul său.
La finalul procesului, Tribunalul Maramureș a respins ca neîntemeiată contestația formulată de procurorii DNA și a menținut hotărârea Judecătoriei Baia Mare privind eliberarea condiționată a lui Cătălin Cherecheș. Decizia este definitivă, astfel că fostul edil va fi eliberat din penitenciar.
El este judecat într-un alt dosar după ce a fugit din România folosind cartea de identitate a unei rude. Fostul edil a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat și fals privind identitatea.
Sentința nu este definitivă și primul termen al apelului a fost stabilit pentru 22 septembrie la Curtea de Apel Cluj.
„Le mulțumesc celor care nu mi-au uitat familia”
Cătălin Cherecheș a ieșit din închisoare și a făcut câteva declarații la ieșirea din penitenciar.
„În primul rând, îi mulțumesc soției mele. Ea e eroul acestei povești, o poveste dureroasă, traumatizantă, iar ea și familia mea sunt eroi. În afară de familie și Dumnezeu, nu există nimic important”. „Le mulțumesc celor care nu mi-au uitat familia. Le mulțumesc și celor care mi-au uitat familia, pentru că e bine să faci salubrizare, curățenie în viață, pentru că a fost multă otravă în jurul meu și multe lucruri nu le-am corectat și am învățat foarte mult”, a mai spus fostul edil din Baia Mare.