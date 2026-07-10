Fostul primar Cătălin Chereches, eliberat condiționat din închisoare. Tribunalul a respins contestația DNA

Fostul primar din Baia Mare Cătălin Cherecheș va fi eliberat condiționat din închisoare. Magistrații Tribunalului Maramureș au respins contestația procurorilor anticorupție, la cererea fostului edil.

Cătălin Cherecheș a fost audiat vineri prin videoconferință din Penitenciarul Baia Mare, iar ședința de judecată a durat aproximativ 20 de minute. Fostul primar a fost asistat de avocatul său.

La finalul procesului, Tribunalul Maramureș a respins ca neîntemeiată contestația formulată de procurorii DNA și a menținut hotărârea Judecătoriei Baia Mare privind eliberarea condiționată a lui Cătălin Cherecheș. Decizia este definitivă, astfel că fostul edil va fi eliberat din penitenciar.

Chiar dacă va fi eliberat, Cherecheș va rămâne sub supravegherea autorităților până până își va îndeplini integral durata pedepsei și va trebui să respecte obligațiile stabilitate de instanță.

Cătălin Cherecheș a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executarea pentru comiterea infracțiunii de dare de mită.

El este judecat într-un alt dosar după ce a fugit din România folosind cartea de identitate a unei rude. Fostul edil a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat și fals privind identitatea.

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Sentința nu este definitivă și primul termen al apelului a fost stabilit pentru 22 septembrie la Curtea de Apel Cluj.

„Le mulțumesc celor care nu mi-au uitat familia”

Cătălin Cherecheș a ieșit din închisoare și a făcut câteva declarații la ieșirea din penitenciar.

„În primul rând, îi mulțumesc soției mele. Ea e eroul acestei povești, o poveste dureroasă, traumatizantă, iar ea și familia mea sunt eroi. În afară de familie și Dumnezeu, nu există nimic important”. „Le mulțumesc celor care nu mi-au uitat familia. Le mulțumesc și celor care mi-au uitat familia, pentru că e bine să faci salubrizare, curățenie în viață, pentru că a fost multă otravă în jurul meu și multe lucruri nu le-am corectat și am învățat foarte mult”, a mai spus fostul edil din Baia Mare.

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„Le mulțumesc colegilor, fraților din pușcărie, fraților mei pe care nu-i uit. E un lucru important să vezi suferințele pe care le au acești oameni”.

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