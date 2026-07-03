Ciprian Ciucu răspunde acuzațiilor de mită formulate de DNA: „Nu am nimic de ascuns”

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Ciprian Ciucu a răspuns acuzațiilor aduse de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Primarul Capitalei susține că este nevinovat și că va coopera pe deplin cu autoritățile pentru a dovedi acest lucru.

Ciprian Ciucu, despre acuzațiile DNA

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, respinge ferm acuzațiile de corupție aduse de procurorii DNA și își declară încrederea în justiție.

„Nu am nimic de ascuns, colaborez cu ei (procurorii – n.r.) și mergem mai departe. Evident că nu este o perioadă deloc ușoară pentru mine, pentru familia mea, dar pentru că știu că eu nu am luat mită, nu am niciun fel de emoție”, a spus Ciucu după semnarea controlului judiciar, citat de Digi24.

DNA susține că, în campania electorală din noiembrie-decembrie 2025, Ciprian Ciucu ar fi primit beneficii necuvenite de la doi oameni de afaceri, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală. În schimb, aceștia ar fi obținut autorizații și certificate de urbanism pentru un proiect imobiliar din București.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală… destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciucu Ciprian”, precizează procurorii DNA.

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Cine mai este investigat în dosarul lui Ciprian Ciucu

Alături de Ciprian Ciucu, alți trei oameni de afaceri sunt plasați sub control judiciar: M.N.K.A. și M.M., acuzați de dare de mită, și S.I., suspectat de complicitate la dare de mită.

S.I. ar fi facilitat legătura dintre cei implicați, contribuind la realizarea conexiunii între cei care au oferit avantajele și funcționarul public vizat.

Dosarul primarului general derivă dintr-o investigație anterioară de corupție la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJR). În acest caz, DNA a reținut mai multe persoane, inclusiv R.D.M., cetățean bulgar, acuzat de dare de mită, și N.C.O., suspectată de complicitate la luare și dare de mită.

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Conform DNA, inculpații ar fi oferit bani și acces la informații confidențiale pentru a influența deciziile funcționarilor publici. În timpul investigației, au apărut indicii privind alte fapte de corupție, ceea ce a dus la deschiderea unui dosar distinct în decembrie 2025, în care este implicat Ciprian Ciucu.

Deși acuzațiile au generat o perioadă dificilă pentru primar și familia sa, acesta își menține poziția fermă.

„Eu nu am știut de astfel de lucruri, deci, din punctul meu de vedere, sunt nevinovat. Cât am apucat să văd din dosar, sunt absolut încrezător”, a declarat Ciprian Ciucu, reiterând colaborarea sa cu autoritățile.

Sursă foto: Hepta

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