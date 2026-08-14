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Ce se dă de pomană de Adormirea Maicii Domnului. Ce nu trebuie să conțină pachetele din 15 august

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Pe 15 august, credincioșii celebrează Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Dincolo de rugăciune și slujbele speciale din biserici, această zi este strâns legată de pomenirea celor adormiți. Află ce alimente se dau de pomană pe 15 august, ce este interzis să împărți și care sunt cele mai vechi tradiții românești legate de această mare sărbătoare.

De ce se dă de pomană de Sfânta Maria Mare

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului marchează trecerea Fecioarei Maria în lumea celor drepți. Fiind o zi dedicată sprijinului duhovnicesc și recunoștinței, credincioșii obișnuiesc să dăruiască hrană și obiecte de sufletul celor dragi care nu mai sunt printre noi.

Tradiția spune că tot ce se împarte din inimă în această zi devine pomană primită pentru sufletele celor răposați și aduce binecuvântare în casele celor care dăruiesc.

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Ce se dă de pomană de Adormirea Maicii Domnului

Înainte de a fi împărțite, pachetele sau bucate trebuie duse la biserică la prima oră a dimineții pentru a fi sfințite de preot în cadrul slujbei de pomenire.

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Iată ce conține pachetul tradițional de pomană pe 15 august:

Struguri și prune: Fiind perioada primelor recolte de toamnă, strugurii sunt vedeta acestei sărbători. Se spune că abia din această zi este bine să se mănânce struguri din noua recoltă, după ce au fost binecuvântați la biserică.

Faguri de miere: Un simbol al dulceții vieții veșnice, mierea se împarte adesea împreună cu fructele de sezon.

Pine caldă, colaci și colivă: Proaspăt scoase din cuptor, pâinea sau colacii din grâu curat se împart alături de o lumânare aprinsă.

Mâncăruri de dulce: Spre deosebire de postul de două săptămâni care precede sărbătoarea, pe 15 august se termină postul. Astfel, se pot împărți mâncăruri găsite de dulce: friptură, sarmale, brânzeturi sau plăcinte.

Obiceiul cere ca la fiecare pachet dat de pomană să adaugi o lumânare aprinsă, care simbolizează lumina călăuzitoare pentru sufletul celor adormiți.

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Ce NU este bine să dai de pomană pe 15 august

Tradiția populară păstrează o serie de rânduieli stricte legate de lucrurile care nu ar trebui oferite în această zi de mare sărbătoare:

Lucruri deteriorate sau mâncare răsfățată: Ppomana trebuie să fie realizată din lucruri curate, proaspete și de bună calitate.

Alimente neprocesate sau nerodite la timp: Bătrânii spun că nu se dau de pomană fructe care nu au fost sfințite în prealabil la biserică.

Obiecte ascuțite: În unele regiuni ale țării se evită dăruirea obiectelor tăioase sau ascuțite (cuțite, foarfeci), considerate aducătoare de ghinion.

Sursă foto: Shutterstock

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