Ce se dă de pomană de Adormirea Maicii Domnului. Ce nu trebuie să conțină pachetele din 15 august

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Pe 15 august, credincioșii celebrează Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Dincolo de rugăciune și slujbele speciale din biserici, această zi este strâns legată de pomenirea celor adormiți. Află ce alimente se dau de pomană pe 15 august, ce este interzis să împărți și care sunt cele mai vechi tradiții românești legate de această mare sărbătoare.
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului marchează trecerea Fecioarei Maria în lumea celor drepți. Fiind o zi dedicată sprijinului duhovnicesc și recunoștinței, credincioșii obișnuiesc să dăruiască hrană și obiecte de sufletul celor dragi care nu mai sunt printre noi.
Tradiția spune că tot ce se împarte din inimă în această zi devine pomană primită pentru sufletele celor răposați și aduce binecuvântare în casele celor care dăruiesc.
Iată ce conține pachetul tradițional de pomană pe 15 august:
Struguri și prune: Fiind perioada primelor recolte de toamnă, strugurii sunt vedeta acestei sărbători. Se spune că abia din această zi este bine să se mănânce struguri din noua recoltă, după ce au fost binecuvântați la biserică.
Faguri de miere: Un simbol al dulceții vieții veșnice, mierea se împarte adesea împreună cu fructele de sezon.
Pine caldă, colaci și colivă: Proaspăt scoase din cuptor, pâinea sau colacii din grâu curat se împart alături de o lumânare aprinsă.
Mâncăruri de dulce: Spre deosebire de postul de două săptămâni care precede sărbătoarea, pe 15 august se termină postul. Astfel, se pot împărți mâncăruri găsite de dulce: friptură, sarmale, brânzeturi sau plăcinte.
Obiceiul cere ca la fiecare pachet dat de pomană să adaugi o lumânare aprinsă, care simbolizează lumina călăuzitoare pentru sufletul celor adormiți.