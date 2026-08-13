Un copac s-a prăbușit peste o tânără care stătea în hamac, în Parcul Cișmigiu. În ce stare se află femeia

Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului și i-au acordat primul ajutor. Ulterior, fata a fost transportată la Spitalul Militar, unde a primit îngrijiri medicale și a fost supusă unor investigații.
Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, tânăra este în stare stabilă, iar rănile suferite nu ar fi grave. Incidentul readuce însă în atenție riscurile pe care le pot prezenta copacii, chiar și atunci când par sănătoși.
La ce trebuie să fii atent când stai sub copaci
Un copac care pare sănătos nu este neapărat lipsit de pericole. Înainte de a instala un hamac sau de a petrece mai mult timp sub un copac, este recomandat să fie verificat atât trunchiul, cât și crengile aflate deasupra.
Crengile uscate, fisurate sau parțial desprinse pot reprezenta un pericol. Același lucru este valabil în cazul copacilor cu scoarța deteriorată sau cu zone care prezintă semne de putrezire.
Trebuie acordată atenție și ramurilor foarte groase care prezintă semne de slăbire sau deteriorare. Un alt factor important este vremea, deoarece vântul puternic și furtunile pot crește riscul ca ramurile să se rupă.