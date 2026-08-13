Dan Negru, mesaj tăios după reușita lui David Popovici. „Abia atunci performanța lui David Popovici va avea valoare”

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David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200m liber la Campionatul European de la Paris. Dan Negru a transmis un mesaj tăios pentru autoritățile din România, lăudând în același timp performanța reușita de tânărul sportiv.

Dan Negru, mesaj tăios pentru statul român după reușita lui David Popovici

David Popovici a câștigat miercuri, 12 august, pentru a treia oară consecutiv, medalia de aur în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene. El a încheiat cursa în 45,56 secunde și a doborât un nou record al competiției.

Mai multe personalități din țară l-au felicitat pe sportiv, iar printre acestea s-a numărat și Dan Negru. Prezentatorul a profitat de ocazie și a taxat statul român, punând în discuție felul în care sunt redirecționați banii din impozite și cum ajung aceste sume să contribuie la finanțarea sportului.

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El a făcut o comparație între milioanele de euro care se investesc în fotbalul românesc și lipsa de fonduri pentru activitățile competiționale organizate în sistemul de învățământ.

„Când impozitele mele se vor duce către sportul școlar, abia atunci performanța lui David Popovici va avea valoare. Acum, banii mei se duc către sportul lipsit de performanță: fotbalul. Banii alocați de stat către fotbal ajung la 50-60 de milioane de euro anual!

Fotbalul e Domnul Goe al statului român: repetent mereu și, totuși, răsfățat. Cea mai mare performanță a naționalei a fost sfertul de finală de la Mondialul din 94. Când bulgarii jucau semifinala. Fotbalul n-a atins niciun obiectiv. Nici nu cred că mai are vreunul, în afară de a irosi banii mei din impozite.

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În august îi premiem pe elevii olimpici la Nibiru, iar premierea mi-ar plăcea să o facă David. Și, lângă David, mi-ar plăcea să o văd pe Tamara Costache. Un nume uitat! În 1986, la doar 16 ani, Tamara devenea campioană mondială la înot. Era mai tânără decât Popovici când a ajuns campioană mondială. A bătut recordul mondial la 16 ani, apoi a doborât de patru ori recordul european! Trăiește în anonimat, la Ploiești. Altfel, aplaudați fotbalul. Pentru că, la noi, aplauzele nu sunt un barometru al valorii, ci al zgomotului”, a scris Dan Negru pe Facebook.

David Popovici, o nouă reușită

David Popovici a reușit să câștige medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Paris, iar performanța sa a fost remarcată și de presa internațională.

Sportivul român a încheiat cursa cu timpul de 46,56 de secunde. Rezultatul i-a adus un nou record al competiției și al treilea titlu european consecutiv în proba de 100 de metri liber.

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Finala de la Paris a fost una foarte strânsă. Primele trei locuri au fost despărțite de doar câteva sutimi de secundă, iar toți cei trei sportivi de pe podium au reușit să coboare sub 47 de secunde.

Performanța lui David Popovici a atras atenția publicației franceze L’Equipe, care a analizat cursa și rezultatul obținut de român. Presa franceză a remarcat nivelul ridicat al finalei și faptul că Popovici a reușit să se impună într-o cursă în care diferențele dintre medaliați au fost foarte mici.

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