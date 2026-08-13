Cătălin Botezatu, copleșit de emoții după ce Alina Pușcău a fost diagnosticată cu cancer: „Discuțiile pe care le-am avut m-au emoționat până la lacrimi”. Ce regretă designerul

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Cătălin Botezatu, aflat în Turcia pentru controale medicale, a fost profund emoționat de o discuție cu Alina Pușcău, diagnosticată cu un cancer grav. Designerul regretă că nu a putut să o sprijine mai devreme.

Cătălin Botezatu, copleșit de emoții după ce Alina Pușcău a fost diagnosticată cu cancer

Cătălin Botezatu a fost copleșit de vestea că Alina Pușcău se confruntă cu o formă severă de cancer. Potrivit Spynews, conversația telefonică recentă dintre cei doi a lăsat urme adânci în sufletul designerului. Botezatu, care a reușit să învingă cancerul de colon după o operație complexă în 2019, știe mai bine decât oricine ce înseamnă această luptă. Designerul se află în prezent în Turcia, unde efectuează controale medicale periodice.

„Mă aflu la spital pentru controalele mele periodice, le fac o dată la șase luni. Uneori, dacă este nevoie, îmi fac controale chiar și la 3 luni. Discuțiile pe care le-am avut cu Alina m-au emoționat până la lacrimi și îmi pare rău că, deși ea știa din luna decembrie de problemele cu care se confrunta, îmi pare rău că nu am putut să o ajut sau să încerc să o direcționez undeva spre un spital”, a declarat Botezatu, pentru Spynews.

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„Sper ca Dumnezeu să îi dea sănătate”

Designerul a recunoscut că unul dintre cele mai mari regrete este faptul că nu a știut despre starea Alinei mai devreme. Este convins că o intervenție rapidă ar fi putut să îi ofere fostului model o șansă mai bună de recuperare. „Cred că dacă Alina ar fi vorbit despre această problemă încă din luna decembrie, părerea mea este că ar fi fost și vindecată până acum”, a adăugat acesta.

În ciuda emoțiilor puternice, Cătălin Botezatu a transmis un mesaj de încurajare pentru Alina, subliniind cât de mult a evoluat medicina în tratarea cancerului. „Este firesc ca în secolul 21 să nu se mai moară de aceste cancere, chiar dacă cuvântul este dur. Sper ca Dumnezeu să îi dea sănătate acolo unde este”, a spus designerul.

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Alina Pușcău a început tratamentul. Ce simptome are

Alina Pușcău a început să resimtă efectele adverse ale tratamentului. Vedeta a împărtășit cu sinceritate în mediul online cum organismul său reacționează la terapia locală.

„Am început să am simptome, să îmi fie rău, să dorm foarte mult. Simt că totul se mișcă în corp pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, este ca un fel de chimio local. (…) Parcă le simt că lucrează în corp, că micșorează fiecare tumoră. Am vorbit ieri cu doctorul și a spus că încearcă să îmi salveze viața și a zis că toată lumea se roagă pentru mine și am zis că o țară întreagă se roagă pentru mine. Și au zis că și ei se roagă pentru mine ca să poată să îmi salveze viața”, a mărturisit Alina.

Foto: Instagram

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