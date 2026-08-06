Alina Pușcău, o viață marcată de drame. Și-a salvat mama dintr-o căsnicie abuzivă, iar sora ei și-a pierdut vederea la un ochi

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Alina Pușcău (44 ani) trece prin momente dificile după ce medicii au descoperit că are cinci tumori, patru la axilă și una în piept, boala avansând până la oase. Modelul, care a început tratamentul în America, a avut o viață plină de evenimente nefericite, care i-au afectat întreaga familie.

Alina Pușcău, o viață marcată de drame

În spatele succesului internațional, Alina Pușcău ascunde urme ale unei copilării marcate de conflicte familiale. Într-un interviu pentru Antena Stars, ea a vorbit despre cum certurile și violențele dintre părinți au influențat negativ relațiile sale de mai târziu.

„Când vezi părinții tăi că se ceartă, se bat, atunci copilul vede, dar chiar dacă nu vrea să i se întâmple la fel, atrage cumva același tip de partener. Pentru că în tine sunt traumele acelea și atragi ceea ce e în tine. Eu am atras relații toxice, pentru că ceea ce am văzut la părinții mei, am atras și eu”, a povestit modelul în urmă cu ceva timp.

Fosta concurentă de la „Asia Express” recunoaște că a fost nevoie de multă muncă personală pentru a-și vindeca rănile emoționale și a-și recăpăta echilibrul.

„Până nu am lucrat la mine sau cineva nu a lucrat pe corpul meu să-mi scoată trauma, să-mi dea drumul la energia aia vitală, la emoții, la frici, nu am putut să fiu în relație cu mine sau în relația aia bună”, a mărturisit ea, citată de Wowbiz.

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Modelul și-a pierdut tatăl

O altă etapă dificilă în viața Alinei Pușcău a fost moartea tatălui său, care s-a stins într-un moment în care relația lor era tensionată. Aceasta a coincis cu o altă pierdere dureroasă: despărțirea de logodnicul alături de care fusese timp de cinci ani.

„În primul rând când am făcut Playboy, tatăl meu a decedat. A fost foarte greu pentru mine. Am închis relația în care am fost logodită 5 ani și a fost un moment foarte greu, dar a fost o transformare să fiu mai puternică”, a menționat ea.

Alina Pușcău spune că regretă că nu a răspuns la apelurile tatălui său înainte de a muri.

„Tatăl meu m-a sunat, pentru că el era într-o altă relație, cu cineva apropiat de vârsta mea… Tatăl meu a murit pentru dragoste. Nu a știut cum să ne iubească și să ne apere. De-asta l-am și iertat. Am luat imediat avionul, m-am dus, am fost acolo lângă el, l-am pupat pe frunte și i-am cerut iertare”, a mai dezvăluit modelul.

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Alina Pușcău a făcut tot posibilul să își salveze mama

O altă poveste impresionantă din viața Alinei Pușcău este legată de relația mamei sale. Modelul mărturisește că și-a asumat misiunea de a-și elibera mama dintr-o căsnicie de 37 de ani care i-a adus suferință.

„Când am văzut cum s-a purtat cu mama, i-am zis: «Vin și îți iau casă». Și așa s-a întâmplat. I-am luat o casă în Dorobanți și în 48 de ore a divorțat de tata”, a menționat românca.

Această decizie a fost influențată de o poveste din copilăria sa: „Mama mi-a zis o poveste când eram mică, că a încercat să mă avorteze de 3 ori. Și am zis că misiunea mea în viața asta este să o salvez pe ea”.

Acum, Alina Pușcău se declară împăcată, știind că mama sa trăiește într-un mediu sigur și fericit: „Sunt mândră și fericită că mama are libertate și își poate trăi viața”.

Sora Alinei Pușcău și-a pierdut vederea la un ochi

Alina Pușcău a vorbit cu emoție și despre drama surorii sale, Dana, care și-a pierdut vederea la ochiul drept din cauza unui virus.

„Sora mea are probleme cu ochiul. A trecut printr-un proces foarte greu și am vrut să o iau la doctor, dar nu am putut că am avut și eu proiectele mele de făcut și m-am simțit prost. Și i-am scris: «Dana, te iubesc. Scuză-mă că nu am putut să-mi iau la revedere, dar te iubesc». Amândouă am început să plângem”, a povestit ea emoționată.

„În viață, sunt lecții pe care fiecare trebuie să le învețe. Toți avem emoții, frici. Nu există om perfect sau relație perfectă”, a concluzionat Alina Pușcău.

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Sursă foto: Instagram

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