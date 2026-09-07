Scandal de proporții între Ilie Năstase și soția lui. Ioana a chemat Poliția după ce a fost amenințată și înjurată: „A fost emis ordin de protecție!”

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A fost scandal între Ioana și Ilie Năstase. Conform informațiilor apărute în presă, Ioana Năstase ar fi sunat la Poliție și ar fi reclamat că fostul sportiv a jignit-o și a amenințat-o. Nu este prima oară când Ilie Năstase ajunge în atenția oamenilor legii.

Ordin de protecția împotriva lui Ilie Năstase. Ce s-a întâmplat

Ioana și Ilie Năstase au avut un conflict, iar fostul tensimen ar fi primit un ordin de protecție. Se pare că Ioana ar fi apelat la Poliție după ce soțul ei ar fi jignit-o și amenințat-o, iar cazul a ajuns în atenția polițiștilor din Năvodari.

Oamenii legii ar fi evaluat situația și pe 6 septembrie 2026 ar fi emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile. Mai mult, Ilie Năstase ar fi fost obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare.

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„Pe 6 septembrie 2026 a avut loc o sesizare la Poliția Năvodari. Soția a anunțat că a fost amenințată și că au mai avut neînțelegeri, a completat un formular de evaluare a riscului, iar pe baza răspunsurilor ei din formular, polițiștii au emis împotriva soțului un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile și obligarea lui de a purta brățară electronică”, scriu sursele Libertatea.

Ce s-a întâmplat între ei

După ce polițiștii au emis ordinul de protecție provizoriu și au dispus monitorizarea electronică, procurorul de caz a decis să reanalizeze măsurile luate.

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Astăzi, 7 septembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a decis infirmarea ordinului, iar fostul tensimen a scăpat de obligația de a purta brățara electronică.

Ilie Năstase a mai fost căutat de polițiști în acest timp, însă nu a fost găsit. Măsurile stabilite în urma sesizării făcute de soția lui au rămas în vigoare doar pentru scurt timpi au fost schimbate la aproximativ 24 de ore de la decizia inițială.

„La data de 6 septembrie 2026, în jurul orei 20.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu soțul său, iar acesta din urmă i-ar fi adresat injurii și amenințări. De asemenea, femeia a precizat faptul că exista o situație conflictuală între cei doi, fără a sesiza organele de poliție până la acest moment.

Potrivit prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat faptul că există risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost aduse la cunoștință obligațiile dispuse. Totodată, femeia a solicitat monitorizarea electronică.

Ulterior, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au anunțat autoritățile printr-un comunicat, fără a rosti numele lui Ilie Năstase.

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