Cum a slăbit, de fapt, Oana Roman 15 kg în 6 luni. Ce pastile a luat la recomandarea medicului 

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Oana Roman le-a dezvăluit urmăritorilor cum a reușit să slăbească 15 kilograme în ultimele șase luni, cu ajutorul medicilor. Ea a avut un plan alimentar și a făcut câteva analize.

Ce pastile a luat Oana Roman

Vedeta a dezvăluit cum a reușit să dea jos nu mai puțin de 15 kilograme. Ea a apelat la un medic, care i-a cerut să își facă mai multe analize și a urmat un plan alimentar bine pus la punct și personalizat.

Lucrurile nu au fost rapide, ci au durat jumătate de an, timp în care Oana Roman a fost sub supravegherea unui specialist. Înainte de a se apuca de slăbit, medicul i-a dat să facă un set complet de analize, iar pe baza lui i-a făcut un plan alimentar prin care să slăbească lent și sănătos.

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„Acesta este rezultatul, minus 15 kilograme din martie până acum. Deci nu o slăbire bruscă, nu o slăbire accelerată, ci una lentă, dar sănătoasă. Acesta este dosarul cu toate analizele, investigațiile, controalele și monitorizarea pe care am făcut-o în aceste luni de când am început acest proces. Am fost la doctor, asta este cel mai important de reținut”, a declarat Oana Roman.

Ea a explicat că procesul a inclus multe investigații și monitorizări. Mai mult, influencerița a folosit și un cântar special, care nu arată doar greutatea, ci și procentul de grăsime și masa musculară.

Ce program a urmat și ce pastile a luat

După ce și-a făcut analizele, Oana Roman a primit planul alimentar adaptat organismului său în urma investigațiilor.

În plus, ea a dezvăluit că a luat și suplimente și pastile.

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„Ni s-a dat un plan personalizat pentru fiecare dintre noi. Am aflat ce avem de făcut, ce avem de mâncat, cât putem să mâncăm, cum putem să mâncăm. Am primit un tratament care a constat în mai multe feluri de suplimente și de alte pastile pe care a trebuit să le luăm”, a declarat Oana Roman.

Pentru urmăritorii care au cerut detalii despre procesul de slăbire, Oana Roman le-a recomandat să nu înceapă un astfel de proces fără să meargă la medic. Ea spune că este extrem de important să slăbești încep și sănătos și să fii supravegheat de un medic. În plus, ea spune că rezultatele au venit în urma unei schimbări a stilului de viață și a respectării planului alimentar pe care l-a urmat.

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