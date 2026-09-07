De ce au fost Marcel și Armina eliminați de la Insula Iubirii 2026. Soția lui Maluma a făcut o greșeală gravă 

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Sezonul 10 al show-ului Insula Iubirii a început de vineri, 4 septembrie, iar printre aparițiile surpriză s-a numărat cuplul format din Marcel Andrei și soția lui Armina. Marcel a fost ispită în trecut, iar acum a revenit pe insulă, însă în calitate de concurent. Cei doi au venit să își testeze relație, însă nu au rezistat prea mult în Thailanda. Iată de ce au fost eliminați cei doi.

Marcel și Armina, eliminați de la Insula Iubirii 2026

Marcel Andrei, în vârstă de 37 de ani, și soția lui, Armina, în vârstă de 27 de ani, au venit la Insula Iubirii sezonul 10 pentru a își testa relația. Maluma de România a mai participat la show în sezonul 8, în calitate de ispită, iar acum s-a însurat și a acceptat provocarea de a veni pe insulă în calitate de concurent.

Totuși, relația lui cu Armina nu a avut șanse să fie testată, pentru că cei doi au fost eliminați rapid. Cei doi sunt împreună de trei ani și s-au căsătorit în urmă cu doi ani. Marcel este barman, iar soția lui este recepționeră la un hotel. Amândoi locuiesc în Spania, Tenerife și spun despre ei că formează u cuplu solid.

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Armina a recunoscut că Marcel a fost cel care a vrut să participe la insula Iubirii ca să îi demonstreze soției sale că este demn de încredere.

„Mai mult el a vrut chestia asta (n.r. să vină la Insula iubirii) și am zis hai să vedem, dacă chiar stă treaba așa cum zice el, cu loialitatea. Nesiguranța mea provine din trecutul lui. Sunt curioasă cum gestionează situația când e înconjurat de femei, având în vedere că e căsătorit”, a spus Armina în primul episod.

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Tânăra a vorbit despre limitele pe care vrea ca soțul ei să le respecte, iar Marcel a mărturisit că el crede că relația lui este mai puternică decât orice tentație.

Armina, criză de gelozie la Insula Iubirii

Totuși, se pare că soția fostei ispite a avut mai multe conflicte cu cei din producția emisiunii.

Văzându-și soțul în prezența ispitelor feminine, Armina a devenit foarte geloasă și ar fi avut o ieșire necontrolată, motiv pentru care șederea ei și a lui Marcel în Thailanda s-a încheiat brusc.

Conform informațiilor publicate de cancan.ro, Marcel și Armina ar fi fost eliminați din show, după ce tânăra și-a vărsat nervii pe o cameră de filmat, după un episod de gelozie.

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În plus, Armina ar fi avut mai multe conflicte cu echipa sho-ului, iar după incident, echipa a decis ca perechea să părăsească emisiunea definitiv. Fără să apuce să își testeze relație, Armina și Marcel și-au făcut bagajele și au plecat înapoi spre Spania.

Totuși, Antena 1 nu a confirmat oficial incidentul sau faptul că cei doi ar fi fost eliminați din emisiune.

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