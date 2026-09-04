Cine este Prințul Marco de la Insula Iubirii 2026. Este însurat, este antreprenor și locuiește în Italia

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Cu un stil de viață exclusivist în Italia și o poveste de dragoste ce durează de un deceniu, Prințul Marco și soția lui, Bianca, au pășit pe Thailanda pregătiți pentru cel mai dur test al fidelității. Cine este bărbatul care a atras atenția tuturor încă de la primele episoade din „Insula Iubirii”, cu ce se ocupă în viața de zi cu zi și ce garanții oferă pentru căsnicia lui? Află toate detaliile despre vârstă, carieră și motivele din spatele participării lor la emisiune.

Cine este Prințul Marco de la Insula iubirii

Nume complet: Marco Dăscăliuc

Vârstă: 33 de ani

Relație: Căsătorit de 3 ani cu Bianca Ghiurcă (27 de ani)

Durata relației: 10 ani

Reședință: Italia

Marco și Bianca au o poveste de dragoste lungă, întinsă pe parcursul unui întreg deceniu. Cei doi s-au cunoscut în Italia, țară în care s-au stabilit și unde și-au construit o viață împreună. După șapte ani de relație plină de momente intense, au decis să facă pasul cel mare și să se căsătorească, având în prezent o căsnicie de trei ani.

Porecla de „Prințul Marco” a venit natural atât datorită stilului său de viață și imaginii impecabile pe care o afișează, cât și din atenția pe care o acordă imaginii publice. Deși viața lor în Italia părea desprinsă dintr-un scenariu perfect, dinamica dintre ei a suferit modificări de-a lungul timpului, determinându-i să își pună sentimentele la încercare.

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Carieră și activitate

Stabilit în Italia, Prințul Marco s-a afirmat în mediul antreprenorial local. Dedicat imaginii și stilului de viață exclusivist, el și-a dezvoltat proiectele personale și afacerile în zona de servicii și stil de viață. Participarea la „Insula Iubirii” marchează prima sa apariție televizată majoră în România, oferindu-i ocazia de a se face cunoscut publicului din țară.

Decizia de a merge în Thailanda nu a fost luată la întâmplare. Marco și Bianca au dorit să vadă dacă legătura lor rezistă tentațiilor extreme, după zece ani petrecuți împreună.

„Am venit să vedem unde ne aflăm cu adevărat după zece ani. Vrem să știm dacă ceea ce avem este o iubire de neclintit sau doar o obișnuință romantică”, a declarat Prințul Marco.

Concurentul a subliniat că nu se teme de provocările din partea ispitelor feminine, declarându-se un bărbat sigur pe el, dar conștient că emisiunea reprezintă cel mai dur test pentru orice cuplu.

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Ce avere are Prințul Marco

Potrivit Cancan, Prințul Marco ar avea o avere estimată undeva între 1 și 5 milioane de euro, suma bazându-se pe valoarea proprietăților deținute în România și Italia, precum și de performanța afacerilor din domeniul HORECA.

În ceea ce privește studiile, Prințul Marco are 12 clase, fiind absolvent de liceu.

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Sursă foto: PR, Instagram

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