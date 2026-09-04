Ce spune Adelina Pestrițu despre al doilea copil: „Am vorbit și cu Zeni despre acest subiect”

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Adelina Pestrițu a petrecut o vacanță de vis în Maldive, alături de soțul ei și fiica lor, Zenaida. Vedeta a lămurit zvonurile privind o eventuală sarcină, după ce a publicat pe Instagram o fotografie în care a făcut o glumă. Acum, influencerița a vorbit deschis despre posibilitatea ca fiica ei să mai aibă în viitor un frățior sau o surioară.

Adelina Pestrițu clarifică zvonurile privind o eventuală sarcină

Prezentă la VIVA! Influencer Party, Adelina Pestrițu a vorbit despre noul proiect de la PRO TV, dar și despre posibilitatea de a mai aduce pe lume un copil, pe viitor.

Zvonurile au pornit după ce vedeta a postat pe Instagram o imagine în care își arăta burtica și le spunea urmăritorilor că „are ceva să le spună”. Totul a fost o glumă, pentru că se pare că influencerița doar se bucurase de o masă copioasă. Chiar și așa, fanii au vrut să știe dacă există posibilitatea de a mai aduce pe lume un copil.

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Ea a precizat că nu este însărcinată, din câte știe, dar a discutat cu Zenaida despre acest subiect și fetița își dorește un frățior sau o surioară.

„Da ne-am bronzat! Îmi place mult să stau la soare. Aveam nevoie de această vacanță, pentru că a început deja școala, și a trebuit să plecăm departe de un program foarte bine organizat, de alarme, de rutina de zi cu zi ca să putem să ne relaxăm și să profităm de acest timp de calitate petrecut în familie. Nu sunt însărcinată, cel puțin din câte știu eu!

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Sigur că da, ne dorim! Acum, nu știu, ce-o vrea Dumnezeu, dacă se va întâmpla o să ne bucurăm la fel și pentru un băiețel, și pentru o fetiță.

Am vorbit și cu Zeni despre acest subiect și chiar își dorește să se joace cu un frățior sau cu o surioară, deși are foarte mulți prieteni”, a spus Adelina Pestrițu pentru Click.

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Adelina Pestrițu a vorbit și despre noul proiect pe care îl prezintă la PRO TV. Showul va începe pe 14 septembrie, la ora 23:00 și vedeta s-a arătat entuziasmată de revenirea pe micile ecrane.

A fost frumos, a fost palpitant, un proiect pe care se pare că îl așteptam ca să mă reîntorc în televiziune după 10 ani. Au fost momente în care mă gândeam cum ar fi să mă reîntorc, de-a lungul timpului am mai primit propuneri, însă aceasta a fost diferită m-a convins din prima, nu am stat mult pe gânduri”, a mai spus Adelina.

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