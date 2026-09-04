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Mirabela Grădinaru și Maia Sandu, apariții elegante, în ținute asortate, la conferința de la Chișinău. Detaliul care le-a unit

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.  Actualizat 04.09.2026, 12:51
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Mirabela Grădinaru și Maia Sandu au atras toate privirile la Chișinău, unde au participat la o conferință internațională dedicată siguranței online și sănătății mintale a copiilor. Aflată într-o vizită oficială în Republica Moldova pe 3 septembrie, partenera lui Nicușor Dan a susținut o purtare de cuvânt extrem de fermă în cadrul evenimentului organizat sub egida Președinției și al Organizației Mondiale a Sănătății, având ulterior și o întrevedere cu Maia Sandu.

Coincidență vestimentară spectaculoasă în nuanțe de albastru regal

Dincolo de temele solide de pe ordinea de zi, atenția publicului a fost atrasă de un detaliu stilistic greu de ignorat: ambele au optat pentru ținute în aceeași nuanță vibrantă de albastru regal. Deși au împărtășit paleta cromatică, cele două au mizat pe croieli distincte, adaptate propriului stil.

Maia Sandu a ales o linie business-formal, purtând o rochie-costum cambrată, cu rever clasic în V și închidere la două rânduri de nasturi, completată minimalist cu pantofi stiletto negri. De cealaltă parte, Mirabela Grădinaru a preferat o notă mai feminină și fluidă, îmbrăcând o rochie midi dreaptă cu decolteu bărcuță și șliț frontal. Alegerea vestimentară a partenerei lui Nicușor Dan reprezintă totodată un gest de sustenabilitate în modă, fiind piesa pe care a purtat-o anterior și la summitul internațional organizat de Melania Trump la Washington.

Alegerea unor ținute asortate în nuanțe de albastru regal de către cele două personalități ar putea reprezenta mai mult decât o simplă coincidență stilistică, putând fi interpretată ca un gest simbolic de unitate și susținere pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova și parcursul său de integrare în Uniunea Europeană.

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Un semnal de alarmă privind pericolele din mediul digital

În cadrul panelului dedicat mediilor digitale și sănătății mintale a tinerilor, Mirabela Grădinaru a susținut un discurs ferm, punctând faptul că accesul la tehnologie trebuie dublat de o îndrumare riguroasă din partea adulților.

„Tehnologia este un instrument valoros pentru educaţie şi pentru conectare, dar, fără îndrumare şi fără măsuri de protecţie, poate deveni dăunătoare. Timp de generaţii, a proteja un copil a însemnat să construieşti spaţii fizice sigure în jurul lui, acasă, la şcoală, în comunitate. Existau graniţe pe care le puteam vedea şi uşi pe care le puteam închide. Astăzi, lumea exterioară nu mai are nevoie de o uşă ca să intre în viaţa copiilor noştri. Poate ajunge la ei printr-un ecran”, a subliniat ea.

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Aceeași responsabilitate în lumea fizică și în cea virtuală

Concluzia intervenției sale a pus accent pe necesitatea adaptării măsurilor de protecție la realitatea pe care o trăiesc noile generații, care navighează constant între mediul real și cel virtual.

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„De aici decurge o concluzie care să ne ghideze: nu ar trebui să existe nicio diferenţă între protecţia pe care o aşteptăm pentru copii în lumea fizică şi protecţia pe care o cerem pentru ei în lumea digitală. Copiii se mişcă firesc între aceste două medii şi este responsabilitatea noastră să îi protejăm în egală măsură”, a încheiat Mirabela Grădinaru.

Pe lângă întrevederea cu Maia Sandu, programul acesteia la Chișinău a inclus și o întâlnire de lucru cu Natasha Azzopardi Muscat, directoare pentru Sisteme de Sănătate în cadrul Biroului Regional al OMS pentru Europa.

Foto – Facebook / Profimedia

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