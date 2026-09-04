Andreea Popescu, pregătită să iubească din nou, după divorțul de Rareș Cojoc. „Îmi doresc lucrul ăsta! Dar nu așa oricum!” Ce așteptări are de la viitorul partener

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La mai bine de patru luni de la despărțirea oficială de tatăl copiilor ei, Andreea Popescu privește cu optimism spre viitor. Fosta dansatoare a vorbit deschis despre schimbările din viața sa, despre modul în care își gestionează emoțiile după separare și despre principiile de la care nu este dispusă să abdice într-o viitoare relație.

Lecția independenței și dorința unei conexiuni autentice

După o perioadă plină de provocări, Andreea Popescu mărturisește că este deschisă să primească din nou iubirea în viața sa, însă pune pe primul loc respectul de sine și atenția reciprocă. Vedeta a subliniat că nu mai este dispusă să accepte jumătăți de măsură și că preferă libertatea de a fi singură în locul unei relații neîmplinite.

„Eu sunt pregătită să iubesc și să fiu iubită, dar nu așa oricum, nu cu compromisuri. Îmi doresc conexiunea aia, știi? Aia așa în care bărbatul se uită la tine și efectiv zâmbește când te privește. Cred că orice femeie își dorește lucrul acesta și cred că orice femeie își dorește să fie iubită, pupată, îmbrățișată, complimentată, văzută, prioritizată. Și îmi doresc lucrul ăsta. Că va veni sau că nu va veni, prefer oricând să fiu singură decât singură într-o căsnicie”, a declarat vedeta, pentru viva.ro.

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Protejarea copiilor, o prioritate absolută

În ceea ce privește introducerea unui nou partener în viața de familie, dansatoarea este extrem de precaută. Prioritatea ei rămâne echilibrul emoțional al copiilor, motiv pentru care va păstra orice nouă poveste de dragoste departe de ochii acestora până când va avea garanția unei stabilități pe termen lung.

„În primul rând, copiii mei să cunoască pe cineva trebuie să fiu eu sigură că acel om rămâne în viața mea. Este clar! Nu vreau să-mi debusolez copiii, cred că este nevoie de timp. Nu știu, așa văd eu. Pot să mă bucur de iubire și în privat, și departe de ochii presei și departe de ochii copiilor mei, să fac o perioadă de timp, după care, dacă e serioasă, chiar mă cere de nevastă, atunci, să fiu sigură că nu îmi debusolez copiii”, a explicat Andreea Popescu.

Procesul de vindecare și reacția la noua viață a fostului soț

Timpul scurs de la divorț a fost marcat de numeroase stări contradictorii, dar vedeta simte că a depășit cele mai grele momente. Privind retrospectiv, cele patru luni au fost intense și pline de schimbări profunde, însă rezultatul este o stare de adaptare și acceptare.

„Adevărul e că în patru luni s-au întâmplat atât de multe chestii că nici nu-mi vine să cred. Doamne! Parcă e o viață de om în astea patru luni. Foarte multe chestii și a fost un cumul de stări, un cumul de schimbări, un cumul de… da, dar am supraviețuit”, a mărturisit dansatoarea.

Întrebată despre imaginile apărute în spațiul public cu fostul ei soț, Rareș Cojoc, alături de noua sa parteneră, Andreea a recunoscut cu sinceritate că a experimentat momente de disconfort, firești după o căsnicie lungă. Cu toate acestea, prioritizează în prezent o relație amiabilă cu acesta, centrată pe creșterea copiilor.

„Nu aș fi eu ipocrită dacă aș spune că nu simt nimic? Normal că au fost niște feeling-uri care m-au încercat, mi se par absolut normale și firești, mai ales când stai cu un om… Am trecut foarte repede peste, am înțeles, adică e o chestie la care trebuia să mă adaptez, știam că va veni lucrul acesta. Mă bucur că e bine el și noi ne înțelegem bine și asta e cel mai important, să fim prieteni pentru copii și da, cred că putem să rămânem prieteni”, a încheiat Andreea Popescu.

Foto – Facebook

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