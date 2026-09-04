  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Andreea Popescu, pregătită să iubească din nou, după divorțul de Rareș Cojoc. „Îmi doresc lucrul ăsta! Dar nu așa oricum!” Ce așteptări are de la viitorul partener

Andreea Popescu, pregătită să iubească din nou, după divorțul de Rareș Cojoc. „Îmi doresc lucrul ăsta! Dar nu așa oricum!” Ce așteptări are de la viitorul partener

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

La mai bine de patru luni de la despărțirea oficială de tatăl copiilor ei, Andreea Popescu privește cu optimism spre viitor. Fosta dansatoare a vorbit deschis despre schimbările din viața sa, despre modul în care își gestionează emoțiile după separare și despre principiile de la care nu este dispusă să abdice într-o viitoare relație.

Lecția independenței și dorința unei conexiuni autentice

După o perioadă plină de provocări, Andreea Popescu mărturisește că este deschisă să primească din nou iubirea în viața sa, însă pune pe primul loc respectul de sine și atenția reciprocă. Vedeta a subliniat că nu mai este dispusă să accepte jumătăți de măsură și că preferă libertatea de a fi singură în locul unei relații neîmplinite.

„Eu sunt pregătită să iubesc și să fiu iubită, dar nu așa oricum, nu cu compromisuri. Îmi doresc conexiunea aia, știi? Aia așa în care bărbatul se uită la tine și efectiv zâmbește când te privește. Cred că orice femeie își dorește lucrul acesta și cred că orice femeie își dorește să fie iubită, pupată, îmbrățișată, complimentată, văzută, prioritizată. Și îmi doresc lucrul ăsta. Că va veni sau că nu va veni, prefer oricând să fiu singură decât singură într-o căsnicie”, a declarat vedeta, pentru viva.ro.

Citeşte şi: Fiica lui Mihai Bobonete, apariție rară în fotografii. Maria a împlinit 12 ani: „Te iubim infinit”

Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Cum arată iubitul actriței Helena Bonham Carter. Este cu 21 de ani mai tânăr decât ea: „Este incredibil de matur”

Protejarea copiilor, o prioritate absolută

În ceea ce privește introducerea unui nou partener în viața de familie, dansatoarea este extrem de precaută. Prioritatea ei rămâne echilibrul emoțional al copiilor, motiv pentru care va păstra orice nouă poveste de dragoste departe de ochii acestora până când va avea garanția unei stabilități pe termen lung.

„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Recomandarea zilei

„În primul rând, copiii mei să cunoască pe cineva trebuie să fiu eu sigură că acel om rămâne în viața mea. Este clar! Nu vreau să-mi debusolez copiii, cred că este nevoie de timp. Nu știu, așa văd eu. Pot să mă bucur de iubire și în privat, și departe de ochii presei și departe de ochii copiilor mei, să fac o perioadă de timp, după care, dacă e serioasă, chiar mă cere de nevastă, atunci, să fiu sigură că nu îmi debusolez copiii”, a explicat Andreea Popescu.

andreea popescu 1IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Procesul de vindecare și reacția la noua viață a fostului soț

Timpul scurs de la divorț a fost marcat de numeroase stări contradictorii, dar vedeta simte că a depășit cele mai grele momente. Privind retrospectiv, cele patru luni au fost intense și pline de schimbări profunde, însă rezultatul este o stare de adaptare și acceptare.

„Adevărul e că în patru luni s-au întâmplat atât de multe chestii că nici nu-mi vine să cred. Doamne! Parcă e o viață de om în astea patru luni. Foarte multe chestii și a fost un cumul de stări, un cumul de schimbări, un cumul de… da, dar am supraviețuit”, a mărturisit dansatoarea.

Întrebată despre imaginile apărute în spațiul public cu fostul ei soț, Rareș Cojoc, alături de noua sa parteneră, Andreea a recunoscut cu sinceritate că a experimentat momente de disconfort, firești după o căsnicie lungă. Cu toate acestea, prioritizează în prezent o relație amiabilă cu acesta, centrată pe creșterea copiilor.

„Nu aș fi eu ipocrită dacă aș spune că nu simt nimic? Normal că au fost niște feeling-uri care m-au încercat, mi se par absolut normale și firești, mai ales când stai cu un om… Am trecut foarte repede peste, am înțeles, adică e o chestie la care trebuia să mă adaptez, știam că va veni lucrul acesta. Mă bucur că e bine el și noi ne înțelegem bine și asta e cel mai important, să fim prieteni pentru copii și da, cred că putem să rămânem prieteni”, a încheiat Andreea Popescu.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Un bărbat și-a folosit mașina ca generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Costurile au fost surprinzător de reduse | VIDEO
Fanatik
Lorenzo Biliboc, transfer pe 1,5 milioane de euro?! Echipa cu care negociază CFR Cluj tocmai a vândut un jucător cu 10 milioane de euro în Serie A! Exclusiv
Lorenzo Biliboc, transfer pe 1,5 milioane de euro?! Echipa cu care negociază CFR Cluj tocmai a vândut un jucător cu 10 milioane de euro în Serie A! Exclusiv
GSP.ro
Marea campioană a României s-a recăsătorit, la doi ani după divorț: „Călătoria continuă”
Marea campioană a României s-a recăsătorit, la doi ani după divorț: „Călătoria continuă”
Click.ro
Beyoncé a împlinit 45 de ani. Povestea artistei care a transformat succesul în legendă
Beyoncé a împlinit 45 de ani. Povestea artistei care a transformat succesul în legendă
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Citește și...
Marius Șumudică, discurs șoc înainte de CFR Cluj – Farul: „N-avem nicio șansă! Suntem storși”
Ai voie să fumezi la locul de muncă? Sancţiunile pe care le pot lua angajaţii care nu ţin cont de lege
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Mărturisirile unui ucigaș în serie guraliv despre trei crime din București
Scriitoarea și jurnalista Gloria Steinem, o legendă a mișcării feministe, a murit la vârsta de 92 de ani
Cum arată iubitul actriței Helena Bonham Carter. Este cu 21 de ani mai tânăr decât ea: „Este incredibil de matur”
Eric Berinde s-a însurat. Primele imagini de la cununia civilă a fostei ispite de la Insula iubirii
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
ULTIMA ORĂ: Nicuşor Dan a semnat decretul. Acum totul se decide la votul din Parlament

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Scriitoarea și jurnalista Gloria Steinem, o legendă a mișcării feministe, a murit la vârsta de 92 de ani
Scriitoarea și jurnalista Gloria Steinem, o legendă a mișcării feministe, a murit la vârsta de 92 de ani
Cum arată iubitul actriței Helena Bonham Carter. Este cu 21 de ani mai tânăr decât ea: „Este incredibil de matur”
Cum arată iubitul actriței Helena Bonham Carter. Este cu 21 de ani mai tânăr decât ea: „Este incredibil de matur”
Proiecte speciale
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Libertatea.ro
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Benzină ieftină, șnițele de 400 de grame și un supermarket cu prețuri ca la depozit, toate într-un mic sat care a devenit oaza prețurilor mici în Olanda: „Imită Germania”.
Avantaje
Gabriela Cristea și Mirela Vaida, față în față, au rupt tăcerea despre rivalitatea care le-a urmărit ani întregi: „A fost o dramă națională”
Gabriela Cristea și Mirela Vaida, față în față, au rupt tăcerea despre rivalitatea care le-a urmărit ani întregi: „A fost o dramă națională”
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Eric Berinde s-a însurat. Primele imagini de la cununia civilă a fostei ispite de la Insula iubirii
Eric Berinde s-a însurat. Primele imagini de la cununia civilă a fostei ispite de la Insula iubirii
Cine e Loredana Chivu de la Asia Express 2026. Vârstă, familie, transformări, carieră și drama care i-a marcat viața
Cine e Loredana Chivu de la Asia Express 2026. Vârstă, familie, transformări, carieră și drama care i-a marcat viața
Șoc total la Casa Iubirii: Sergiu în lacrimi, Carolina distrusă de durere! Reacția concurentei când a văzut imaginile din casa băieților! "Nu vreau să fiu folosită!"
Șoc total la Casa Iubirii: Sergiu în lacrimi, Carolina distrusă de durere! Reacția concurentei când a văzut imaginile din casa băieților! "Nu vreau să fiu folosită!"
Cine este Laurențiu Suciu de la Burlacii: Foc în Paradis. A mai apărut într-o emisiune televizată și este multiplu campion de bodybuilding și fitness
Cine este Laurențiu Suciu de la Burlacii: Foc în Paradis. A mai apărut într-o emisiune televizată și este multiplu campion de bodybuilding și fitness
Observator News
Un sat întreg, la mila vulpilor. Intră în curţi şi nu se mai tem de oameni: "Încontinuu m-am bătut cu ea"
Un sat întreg, la mila vulpilor. Intră în curţi şi nu se mai tem de oameni: "Încontinuu m-am bătut cu ea"
Libertatea pentru Femei
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Mirabela Grădinaru și Maia Sandu, îmbrăcate identic la întâlnirea istorică de la Chișinău! Cui îi stă mai bine? Ținute la fel, dar un detaliu incredibil a atras atenția. Prima Doamnă a României, tur de forță la întâlniri oficiale
Mirabela Grădinaru și Maia Sandu, îmbrăcate identic la întâlnirea istorică de la Chișinău! Cui îi stă mai bine? Ținute la fel, dar un detaliu incredibil a atras atenția. Prima Doamnă a României, tur de forță la întâlniri oficiale
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Știrea care a stârnit sute de reacții...Victor Yila vine cu dezvăluiri cutremurătoare despre moartea regretatei Anca Pandrea. Doamne...Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața ei. Vizibil dat peste cap, actorul spune că...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un deficit banal poate ajunge să afecteze inima și sistemul nervos. Semnele care apar la început
Un deficit banal poate ajunge să afecteze inima și sistemul nervos. Semnele care apar la început
Premieră medicală: Un bărbat cu insuficiență renală în stadiu terminal a primit un rinichi de porc și nu a mai avut nevoie de dializă
Premieră medicală: Un bărbat cu insuficiență renală în stadiu terminal a primit un rinichi de porc și nu a mai avut nevoie de dializă
Virus mortal transmis de țânțari se răspândește și în România. Trei oameni au murit
Virus mortal transmis de țânțari se răspândește și în România. Trei oameni au murit
Pensiile ar putea crește din nou de la 1 ianuarie. S-a făcut anunțul așteptat de milioane de români
Pensiile ar putea crește din nou de la 1 ianuarie. S-a făcut anunțul așteptat de milioane de români
TV Mania
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Libertatea
Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel din Nepal, după mai mult de o săptămână de la inundații: „Suntem în țara miracolelor”
Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel din Nepal, după mai mult de o săptămână de la inundații: „Suntem în țara miracolelor”
Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel din Nepal, după mai mult de o săptămână de la inundații: „Suntem în țara miracolelor”
Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel din Nepal, după mai mult de o săptămână de la inundații: „Suntem în țara miracolelor”
Cum reacționează românii când văd o dronă prăbușită, pe apă sau într-un nuc
Cum reacționează românii când văd o dronă prăbușită, pe apă sau într-un nuc
Mirabela Grădinaru apără medicii în fața teoriilor conspirației: „Avem datoria”
Mirabela Grădinaru apără medicii în fața teoriilor conspirației: „Avem datoria”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton