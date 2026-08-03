Andreea Popescu a rămas fără un ajutor de nădejde. Bona influenceriței a demisionat: „Ne va fi dor de tine”

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Andreea Popescu trece printr-o nouă schimbare după divorțul de Rareș Cojoc. Bona Keshika, alături de familie timp de 4 ani, pleacă pentru a începe o carieră în cadrul unei companii.

Andreea Popescu a rămas fără bonă

După despărțirea de Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv, Andreea Popescu s-a mutat într-un apartament alături de cei trei copii ai cuplului. Acum, o nouă etapă îi transformă rutina zilnică: plecarea bonei Keshika, care a fost alături de familie timp de patru ani.

Femeia care a avut grijă de copiii Andreei Popescu timp de patru ani a decis să își urmeze visurile profesionale. Departe de a fi un conflict, decizia ei vine ca un pas firesc spre o carieră în cadrul unei companii.

Într-un mesaj emoționant postat pe Instagram, influencerița a descris-o pe Keshika drept „o persoană iubitoare și răbdătoare”.

„Îți mulțumim, Keshika, pentru toți acești ani, pentru grija, răbdarea și iubirea pe care le-ai oferit copiilor noștri. Ne va fi dor de tine”, a spus Andreea Popescu.

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Keshika și-a construit o viață nouă: recăsătorită și proprietară a unei case, ea plănuiește să își aducă copiii pentru a reîntregi familia. Această schimbare simbolizează un moment de creștere personală și profesională.

Transformările prin care a trecut influencerița în ultimele luni

Pentru Andreea Popescu, această plecare vine la scurt timp după ce Jenny, o altă bonă, a decis să își urmeze cariera într-o grădiniță.

În luna mai, influencerița a anunțat comunitatea online despre această schimbare, menționând că încă mai are două persoane care o ajută cu creșterea copiilor.

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Andreea Popescu și Rarel Cojoc au divorțat la începutul acestui an după 10 ani de căsnicie. Cei doi au împreună trei copii, care au rămas în grija mamei lor. Între timp, dansatorul și-a refăcut viața sentimentală, având o relație cu modelul Claudia Dumitru.

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Sursă foto: Instagram

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