Cum arată grădina lui Emil Boc. Primarul din Cluj a cules primele roșii: „O satisfacție pe care niciun magazin nu o poate oferi”

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Emil Boc, primarul Clujului, a cules primele roșii din grădina sa, împărtășind imagini și un mesaj inspirațional despre răbdare, muncă și respectul față de natură.

Cum arată grădina lui Emil Boc. A cules primele roșii

Primarul din Cluj, Emil Boc, a împărtășit în mediul online imagini cu primele roșii proaspăt culese din propria grădină. Postarea, care a atras atenția publicului, a fost însoțită de un mesaj inspirațional despre răbdare, perseverență și bucuria de a savura roadele muncii proprii.

„Primele roșii culese! Există o satisfacție pe care niciun magazin nu o poate oferi: aceea de a gusta din rodul propriei munci! Astăzi am cules primele roșii. Poate nu sunt cele mai mari sau perfecte. Dar, pentru mine, sunt cele mai valoroase, pentru că spun o poveste despre muncă, perseverență și respect față de natură”, a scris Emil Boc, adăugând că natura ne învață o lecție esențială: „Nimic cu adevărat valoros nu apare peste noapte!”.

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„Într-o lume în care ne dorim rezultate imediate, natura ne amintește că cele mai frumoase lucruri cresc încet”

Primarul Clujului a subliniat, de asemenea, cât de important este să ne alocăm timp pentru a cultiva lucruri care contează, fie că vorbim despre relații, comunități sau proiecte. „Totul are nevoie de timp, de grijă și de răbdare. Exact ca un copil, ca o prietenie, ca o comunitate sau ca un oraș. Într-o lume în care ne dorim rezultate imediate, natura ne amintește că cele mai frumoase lucruri cresc încet. Și tocmai de aceea au un gust atât de bun!”, a adăugat acesta.

În imaginile publicate, se vede clar cât de mult timp și atenție a investit Emil Boc în grădinărit. Roșiile, de diferite soiuri, reflectă dedicarea și efortul său constant. Reacțiile pozitive ale urmăritorilor săi confirmă că mesajele sale au rezonat cu mulți.

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Sfatul lui Emil Boc pentru participanții la Untold 2026

În timpul unei vizite la piața volantă din Cluj, organizată pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, Emil Boc a venit cu un sfat tradițional pentru cei care vor petrece până dimineața în perioada 6-9 august: „O recomandare pentru festivalieri: după ce petreceți vineri seara la Untold, sâmbătă dimineața treceți pe aici, pe la piața volantă și luați o moare, adică o zeamă de varză. Nu este alt leac, alt medicament mai bun de a te drege după un chef decât o zeamă de varză, naturală, fără chimicale, sănătoasă”.

Foto: Facebook

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