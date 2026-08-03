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MasterChef România revine pe 7 septembrie la Pro TV și Voyo, aducând o premieră impresionantă. Gina Pistol și cei trei jurați, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu şi chef Cătălin Scărlătescu, promit un sezon plin de emoție și provocări.

Când începe MasterChef 2026. Sezonul 11 marchează o premieră spectaculoasă

120 de concurenți, un decor nou și o competiție la superlativ – MasterChef România revine cu sezonul 11, care debutează pe 7 septembrie la Pro TV și pe Voyo, promițând momente spectaculoase care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură.

Pentru prima dată în istoria emisiunilor culinare din România, 120 de participanți vor găti simultan în prima probă, o provocare imensă ce ridică standardele competiției. Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se întorc la masa jurizării, alături de gazda emisiunii, Gina Pistol, care ne promite un sezon memorabil.

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Gina Pistol: „Anul acesta totul este dus la un alt nivel”

„Fiecare sezon MasterChef vine cu bucuria de a descoperi concurenți noi și poveștile lor. Anul acesta totul este dus la un alt nivel: de la primul episod, în care 120 de concurenți gătesc simultan pentru un loc în bucătăria MasterChef, până la curajul cu care pun în farfurie combinații spectaculoase de ingrediente, gusturi și texturi, la emoția cu care așteaptă verdictul Chefilor și la determinarea cu care luptă să ajungă cât mai departe în competiție”, declară Gina Pistol.

Cu un decor nou și o energie fresh, MasterChef 2026 promite să fie mai captivant ca niciodată. Nu ratați acest sezon unic, care, disponibil începând cu 7 septembrie pe Pro TV și Voyo.

Foto: Pro TV; Instagram

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