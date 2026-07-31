Elena Gheorghe a împlinit 41 de ani! Ce surpriză i-a făcut soțul și cum arăta la începutul carierei muzicale

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Elena Gheorghe a împlinit 41 de ani pe 30 iulie. Cu o carieră muzicală de peste două decenii, cântăreața a cucerit publicul încă de la începutul anilor 2000, când devenea vocea trupei Mandinga. La acea vreme, artista avea un look diferit față de cel de astăzi, însă zâmbetul, energia și pasiunea pentru muzică au rămas neschimbate.

Elena Gheorghe surprinsă de soț cu o petrecere pentru aniversarea de 41 de ani

După o zi lungă de filmări, Elena Gheorghe a avut parte de o surpriză neașteptată: soțul ei, Cornel Ene, i-a organizat o petrecere surpriză pentru a-i marca aniversarea de 41 de ani.

„Nu-mi trebuie mult să fiu fericită. Nici prin gând nu-mi trecea că, după o zi atât de lungă la shooting, urma să trăiesc unul dintre cele mai frumoase momente din ultimul timp. Credeam că mergem doar noi doi la cină, iar când am ajuns în fața restaurantului… surpriză! Prietenii mei dragi erau acolo, cu zâmbete, îmbrățișări și multă iubire”, a declarat Elena Gheorghe.

Îmbrăcată într-o rochie neagră elegantă, vedeta a fost copleșită de emoții în momentul în care a realizat cât de multă iubire și devotament a pus soțul ei în organizarea evenimentului. Elena și Cornel formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc, având o căsnicie solidă și doi copii adorabili.

„Soțul meu a pus la cale totul în cel mai frumos mod, iar eu am rămas fără cuvinte. Uneori, cele mai frumoase surprize sunt cele la care nu te aștepți deloc. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături! Sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care îi am lângă mine și pentru iubirea pe care o primesc zi de zi. Sunt cu adevărat binecuvântată”, a adăugat artista, exprimându-și recunoștința pentru cei care i-au fost alături în această zi specială.

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Cum a început cariera în muzică a Elenei Gheorghe

Elena Gheorghe s-a născut pe 30 iulie 1985, în București, într-o familie în care muzica a fost mereu prezentă. Mama sa, Mărioara Man Gheorghe, este interpretă de muzică populară, iar tatăl artistei, Gheorghe Gheorghe, a fost preot. Elena provine dintr-o familie de origine aromână și spune că a urcat pe scenă încă de la vârsta de trei ani, alături de mama sa.

În copilărie a urmat cursuri de canto la Palatul Național al Copiilor, iar ulterior a studiat actorie și canto clasic la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” din București. În adolescență a participat la numeroase festivaluri muzicale, iar în anul 2000 a câștigat trofeul „Ursulețul de Aur” de la Baia Mare, interpretând celebra piesă One Moment in Time a lui Whitney Houston. Un an mai târziu a participat la Festivalul Mamaia, fiind cea mai tânără concurentă din ediția respectivă.

Cum arăta Elena Gheorghe la începutul anilor 2000

Elena Gheorghe avea doar 17 ani când, la începutul anilor 2000, a devenit solista trupei Mandinga, formație care avea să popularizeze ritmurile latino pe piața muzicală din România. Cu părul lung și închis la culoare, machiaj discret și ținute inspirate din cultura latino, artista avea o imagine complet diferită de cea pe care o afișează în prezent.

Alături de Mandinga a lansat albumele „…De Corazón” (2003) și „Soarele meu” (2005), iar hituri precum „Doar cu tine” sau „Soarele meu” au dominat topurile muzicale.

De ce a plecat din Mandinga

În 2006, Elena Gheorghe a decis să înceapă o carieră solo, colaborând cu producătorul Laurențiu Duță. Primul single, „Vocea ta”, a avut succes la radio și a marcat începutul unei noi etape profesionale. Ulterior, artista a lansat hituri precum „The Balkan Girls”, piesa cu care a reprezentat România la Eurovision 2009, „Disco Romancing”, „Midnight Sun”, „Ecou” (alături de Glance) și „Mamma Mia (He’s Italiano)”.

Într-un interviu pentru Radio București FM, artista a vorbit despre începuturile sale în muzică și despre influența familiei. Elena a explicat că muzica a făcut parte din viața sa încă din copilărie, iar experiențele acumulate în festivalurile pentru copii au pregătit-o pentru cariera profesională.

În același interviu, artista a mărturisit că perioada petrecută în Mandinga a reprezentat o etapă esențială în dezvoltarea sa artistică, experiență care i-a oferit vizibilitate și i-a confirmat că muzica este drumul pe care dorește să îl urmeze.

În plan personal, Elena Gheorghe este căsătorită cu Cornel Ene, muzician și fost membru al trupei Mandinga. Cei doi s-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, Nicolas și Amelie. De-a lungul timpului, artista a declarat în numeroase interviuri că familia reprezintă cea mai mare realizare a vieții sale și că încearcă permanent să păstreze un echilibru între carieră și rolul de mamă.

Ce face Elena Gheorghe în prezent

În ultimii ani, Elena Gheorghe a continuat să lanseze piese noi, să susțină concerte și să participe la proiecte speciale. În 2024, artista s-a reunit pentru un concert aniversar cu foștii colegi din Mandinga, la aproape două decenii de la despărțirea de formație.

Cu aceeași ocazie, cântăreața declara: „Având în vedere că-mi rescriu povestea celor 20 de ani de carieră, pe noul album pop pe care îl voi lansa în curând veți regăsi piese pe care le-am scris inspirându-mă din propriile experiențe de viață: dragoste și prietenie.”

La 41 de ani, Elena Gheorghe rămâne una dintre cele mai longevive și apreciate artiste din muzica românească. De la adolescenta care cucerea publicul alături de Mandinga până la artista cu o carieră solo solidă și o familie împlinită, parcursul său demonstrează că determinarea și perseverența pot transforma un debut promițător într-o carieră de succes.

Foto: Instagram; Libertatea

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