Ce pensie are Cristian Țânțăreanu la 82 de ani. Omul de afaceri a făcut dezvăluiri: „Nepoții au mai mulți bani decât mine” 

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Cristian Țânțăreanu a dezvăluit ce pensie încasează la cei 82 de ani ai săi. Omul de afaceri locuiește la într-o casă fabuloasă în Corbeanca și își petrece timpul relaxându-se pe terasă. El a vorbit despre veniturile sale lunare și spune că suma pe care o primește de la stat nu este exagerat de mare.

Câți bani încasează lunar Cristian Țânțăreanu de la stat

Cu toate că a avut afaceri de succes și a învârtit sume mari de bani, omul de afaceri a mărturirist că venitul său lunar garantat de statul român nu este unul foarte mare, iar asta din cauza unor decizii pe care le-a luat în trecut.

După Revoluție, Cristian Țânțăreanu a decis să figureze cu salariul minim, lucru care l-a afectat când a venit vremea să iasă la pensie.

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„Nepoții au acum mai mulți bani decât mine. Mai avem încă 5 milioane de euro datorie la salonul de evenimente. Am rămas cu 30% din acțiuni și cu o rată pe care mi-o pot permite plăti din pensie. 5 000 de lei am pensie. Eu din 90 mi-am pus salariul minim pe economie…”, a mărturisit Cristian Țânțăreanu, conform Click.

Cu ce se ocupă de când a ieșit la pensie

Afaceristul s-a retras la Corbeanca, într-o casă frumoasă în care are tot confortul. Deși a plecat în multe vacanțe, Țânțăreanu recunoaște că se simte cel mai bine la el acasă.

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„Una e să stai foarte bine în două camere, cu aer condiționat, cu tot, și una să ai grijă de 100.000 de metri pătrați de lac, 20.000 de metri pătrați de pădure, 30.000 de metri pătrați de pădure, plus altele. Avem și barcă, lumea e la pescuit. Am fost și plecat. Cel mai mult îmi place în fotoliu, la televizor, cu paharul lângă mine sau aici, pe terasă, de unul singur, frigiderul e acolo… E mereu plin, dar mereu e gol că vin nepoții cu prietenii lor…”, a povestit Țânțăreanu pentru aceeași sursă.

El a vorbit despre momentul în care a stat mai mult timp în Italia, după ce soția lui s-a confruntat cu niște probleme de sănătate.

„Am fost la Milano unde am stat vreo lună și cu niște probleme medicale cu soția mea, e totul bine acum. I-a găsit un mic chist, l-a lichidat fără probleme”, a spus omul de afaceri.

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