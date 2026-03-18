Reducerea vârstei de pensionare devine posibilă pentru cei o categorie de români. Casa de Pensii a anunțat că va în calcul anumite stagii pentru recalcularea beneficiilor.

Se modifică vârsta de pensionare pentru o categorie de români

Schimbări importante pentru pensionari: legea care reduce vârsta de pensionare! Dacă ai lucrat în condiții grele, Casa de Pensii recunoaște acum perioadele de activitate desfășurate în fostele Grupe I și II de muncă, eliminând limitele legislative care au existat până în 2001.

Pentru persoanele care au lucrat în condiții severe înainte de 1 aprilie 2001, există șansa de a ieși mai devreme la pensie. Grupele I și II de muncă, care au fost eliminate prin modificările legislative, sunt acum luate în calcul pentru reducerea vârstei de pensionare.

Dacă ai fost expus riscurilor majore din aceste categorii, cum ar fi radiațiile sau substanțele toxice, vechimea acumulată poate aduce avantaje semnificative.

Ce înseamnă activitatea în Grupa I și II de muncă

Condițiile de muncă grele sau periculoase sunt acum recunoscute legal. Grupa I include locurile de muncă cu riscuri extreme, precum cele desfășurate în subteran sau în industria nucleară, în timp ce Grupa II acoperă activitățile desfășurate în condiții grele, dar mai puțin severe. Printre exemplele de activități încadrate în Grupa I se numără:

Lucrări în mine, tuneluri și galerii subterane;

Manipularea substanțelor explozive sau toxice;

Munca în centrale nucleare;

Activitatea scafandrilor în condiții de suprapresiune;

Dirijarea traficului aerian civil.

Pentru fiecare an lucrat în Grupa I, se acordă 6 luni de vechime suplimentară, iar pentru Grupa II, 3 luni. Aceste perioade sunt considerate stagii de cotizare necontributive, dar trebuie să fi lucrat cel puțin 5 ani în condiții de risc 100%.

Cum se calculează reducerea vârstei de pensionare

Dacă nu ai lucrat 100% din timp în condiții periculoase, vechimea se calculează în funcție de procentul de timp petrecut în astfel de activități. De exemplu, dacă ai lucrat 15 ani în Grupa I, dar doar 80% din timp în condiții de risc, atunci perioada echivalentă va fi de 12 ani.

Reducerea vârstei de pensionare se face astfel:

2 ani lucrați – reducere de 1 an;

5 ani lucrați – reducere de 2 ani și 6 luni;

10 ani lucrați – reducere de 5 ani;

15 ani lucrați – reducere de 7 ani și 6 luni;

20 de ani lucrați – reducere de 10 ani.

