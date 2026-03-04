Actul important care pune dificultăți în procesul de pensionare
Te pregătești de pensionare? Un document esențial, carnetul de muncă, îți poate decide viitorul financiar. Zeci de mii de astfel de carnete zac încă nepreluate în depozitele Inspectoratelor Teritoriale de Muncă (ITM), iar acest lucru poate complica serios stabilirea drepturilor tale.
În 2026, statisticile arată că cele mai multe carnete de muncă neridicate se află în următoarele județe:
Situații similare sunt raportate și în alte județe precum Prahova, Constanța sau Iași. Deși evidența muncii se face electronic din 2011 prin sistemul REVISAL, vechile carnete rămân documente vitale pentru a-ți asigura o pensie corectă.
Chiar dacă astăzi folosim tehnologia pentru a înregistra datele profesionale, carnetul de muncă este indispensabil pentru a dovedi vechimea în muncă înainte de 2011.
Iată de ce ai nevoie de el:
Atestă anii lucrați înainte de introducerea REVISAL.
Este necesar pentru calcularea pensiei de drept, dar și pentru pensiile anticipate sau parțiale.
Poate fi cerut de instanțe sau alte instituții pentru diverse situații legale.
Fără acest document, mulți români riscă să primească pensii diminuate sau chiar să nu își poată depune dosarul. În lipsa carnetului, reconstituirea vechimii necesită un proces lung și complicat în instanță.
Codul Muncii precizează clar: „Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanța judecătorească competentă să soluționeze conflictele de muncă”.