Ce pensie are Petre Roman. Fostul premier a lucrat timp de 50 de ani

Petre Roman, fost premier al României, dezvăluie că pensia sa a crescut în ultima perioadă, După 50 de ani de muncă, el își continuă activitatea ca profesor și președinte la o universitate din Geneva, participând la conferințe internaționale și cercetare științifică.

Ce pensie are Petre Roman, după 50 de ani de muncă

Petre Roman, fost premier al României, continuă să atragă atenția, atât prin pensia consistentă pe care o încasează, cât și prin activitatea sa academică și științifică. Cu o carieră de peste 50 de ani, Roman declară că pensia sa reflectă eforturile și contribuțiile de-o viață.

Anterior, acesta declara că are o pensie de 10.000 de lei, care s-a mărit după recalcularea din 2024.

„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. (…) Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a afirmat Petre Roman, potrivit Bugetul.

Fostul premier a criticat procesul de recalculare a pensiilor

Chiar dacă majorarea pensiei i-a adus un venit lunar semnificativ, Petre Roman nu a evitat să critice procesul de recalculare a pensiilor, care, spune el, a fost marcat de greșeli ce au afectat mulți pensionari.

„M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme. De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul. Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc în primul rând pornind de la decizia politică. Păi, precizează exact care sunt criteriile. Algoritmii au fost greșiți, decizia a fost neconformă cu realitatea, ceea ce a dus la erori”, a adăugat fostul premier.

Petre Roman, activ profesional la vârsta de 79 de ani

Cu toate că are o pensie consistentă, Petre Roman rămâne activ profesional. Îmbinând pasiunea pentru educație și cercetare, acesta predă și ocupă o funcție de președinte la o universitate din Geneva.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva pentru care de asemenea sunt bine plătit și am și pensia mea”, a explicat el.

Pe lângă activitatea de predare, Petre Roman participă la numeroase conferințe internaționale, consolidându-și reputația de om de știință.

Recent, acesta a susținut prezentări în orașe precum Barcelona, Luxemburg, dar și în India, unde a împărtășit din expertiza sa în diverse domenii de cercetare. În plus, fostul premier a publicat în ultimii ani mai multe articole științifice într-un jurnal de prestigiu din New York.

Sursă foto: Profimedia

