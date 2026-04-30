Legendarul Dick Van Dyke, apariție virală la 100 de ani. Actorul a fost surprins dansând alături de soția sa la în public

Dick Van Dyke, actorul care a știut încă de la o vârstă fragedă că menirea sa este să aducă zâmbetul pe buzele oamenilor, continuă să uimească prin energia sa debordantă chiar și la un secol de viață.

Recent, legenda vie a Hollywood-ului a fost surprinsă într-un moment plin de entuziasm la un eveniment în aer liber dedicat inaugurării noului centru medical Malibu Urgent Care.

Însoțit de soția sa, Arlene Silver, actorul a demonstrat că spiritul tânăr nu are vârstă, transformând o simplă apariție publică într-o adevărată celebrare a poftei de viață.

Un videoclip publicat de fotograful personal al actorului, Laura Johansen, îl înfățișează pe Dick Van Dyke, care a împlinit 100 de ani pe 13 decembrie 2025, dansând cu poftă pe scaunul său în timp ce se bucura de ambianța muzicală. Momentul a devenit și mai special atunci când o altă figură emblematică, muzicianul și directorul de casă de discuri Herb Alpert, în vârstă de 91 de ani, s-a apropiat pentru a-l saluta.

Cei doi artiști, care s-au cunoscut anterior la clubul deținut de Alpert în Los Angeles, au fost însoțiți de partenerele lor de viață, oferind publicului o imagine rară de solidaritate și longevitate artistică.

„Când îți vezi de treaba ta, vibrând pe muzică, și deodată te trezești că Herb Alpert ți se prezintă… Trebuie să te miști în continuare!”, a scris fotografa în descrierea clipului care a emoționat mediul online.

Mesajul de felicitare a fost completat chiar de Herb Alpert, care a reacționat printr-o postare plină de afecțiune pe rețelele sociale.

Secretul longevității: O poveste de dragoste începută în culise

Dincolo de cariera sa impresionantă, Dick Van Dyke pune starea sa excelentă pe seama soției sale, Arlene Silver, alături de care a sărbătorit recent 14 ani de căsnicie. Cei doi s-au cunoscut în 2006, la premiile SAG, unde Arlene lucra ca machioză.

Actorul și-a amintit cu umor și emoție prima lor întâlnire, descriind momentul în care a fost pur și simplu fascinat de prezența ei în camera verde, locul unde actorii așteptau să intre în scenă. „Stăteam acolo singur și, deodată, văd această viziune apropiindu-se de mine. Nu era o siluetă subțire, era superbă! Și jur, nu m-am gândit să mă ridic, nu m-am gândit să vorbesc, m-am trezit în picioare spunând: Bună, sunt Dick!

Nu știu ce m-a lovit, dar pur și simplu am făcut-o. Am invitat-o să se așeze, am stat de vorbă un timp, s-a dovedit că era machioză, așa că am angajat-o pe loc”, a povestit legendarul actor în cadrul unei transmisiuni live pe Instagram. „N-aș avea 100 de ani dacă n-ar fi fost ea!”

După șase ani de colaborare pe scenă și în spatele camerelor, cuplul s-a căsătorit pe 29 februarie 2012, într-o zi de an bisect.

Astăzi, Dick Van Dyke nu ezită să își exprime recunoștința profundă față de soția sa, despre care spune că este responsabilă pentru fericirea și sănătatea lui.

Artistul a subliniat că Arlene este cea care îl menține ancorat în prezent și îi oferă motive să cânte și să danseze în fiecare zi. „Niciunul dintre noi nu-și dă seama unde a trecut timpul. Ne-am distrat atât de mult, am fost în atât de multe locuri. Și m-am îndrăgostit de ea mai mult în fiecare zi. Chiar așa, vă spun eu. Ea devine mai bună pe zi ce trece. Nici măcar n-aș fi aici, n-aș avea 100 de ani dacă n-ar fi fost ea, și nu glumesc. M-a scos din multe situații”, a mărturisit Van Dyke pentru publicația People.

Deși a atins venerabila vârstă de un secol, actorul se simte într-o formă remarcabilă și continuă să își celebreze viața alături de femeia pe care o consideră norocul său cel mai mare.

Foto – Profimedia / Instagram

