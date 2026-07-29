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Actorul Tom Chadbon, îndrăgit de generații întregi de telespectatori pentru rolurile sale memorabile din producții cult precum „Doctor Who”, „Peep Show” sau „Game of Thrones”, a murit la vârsta de 80 de ani. Vestea tristă a fost confirmată chiar de către familia actorului și transmisă publicului de partenerii săi de-a lungul carierei.

Un ultim omagiu adus de comunitatea artistică

Anunțul oficial care a adus tristețe în rândul fanilor din întreaga lume a fost făcut pe rețelele de socializare de către Fantom Films, o organizație apropiată actorului, care desfășoară evenimente dedicate lumii filmului.

„Ne pare rău să aflăm că Tom Chadbon s-a stins din viață weekendul trecut. Tom a fost o figură familiară pentru mulți datorită numeroaselor sale roluri din televiziune și film. A fost întotdeauna un om cald și prietenos cu care s-a lucrat de minune, iar în aceste momente triste transmitem condoleanțe familiei sale”, au transmis reprezentanții organizației.

Producătorii și colegii de breaslă au reacționat imediat la aflarea veștii, amintindu-și de colaborările calde pe care le-au avut cu interpretul. Scriitorul Cavan Scott a publicat un mesaj plin de emoție pe pagina sa de Instagram.

„Îmi pare atât de rău să aflu de trecerea în neființă a Marelui Tom Chadbon, cu care am împărțit atâtea sesiuni fericite în studio în timp ce produceam Blake’s 7, ca să nu mai zic de mesele pline de povești de după înregistrări. Un domn desăvârșit. Drum lin, Tom”, a scris Cavan Scott.

O carieră impresionantă de peste cinci decenii pe micile și marile ecrane

Debutând în actorie încă din anii ’60, Tom Chadbon a devenit o prezență constantă și extrem de apreciată în casele oamenilor. Rolul său ca Duggan în episoadele Doctor Who din 1979 i-a adus un succes uriaș, impresia lăsată pe platouri fiind de neuitat chiar și pentru colegii săi de distribuție.

„Oh, iar Tom Chadbon era extrem de amuzant. Extrem de amuzant! Îmi plăceau ceilalți actori – încercam mereu să-i ajut să facă lucrurile și mai amuzante sau mai dramatice”, declara într-un interviu din 2009 legendarul actor Tom Baker, partenerul său de pe ecrane.

Portofoliul său artistic a inclus de-a lungul anilor apariții în seriale celebre precum „Midsomer Murders”, „Silent Witness”, „Father Brown” sau „Holby City”. Printre ultimele sale apariții majore s-a numărat rolul Înaltului Septon Maynard din producția de succes „Game of Thrones”, dar și interpretarea din lungmetrajul Casino Royale din seria James Bond, lăsând în urmă o moștenire cinematografică remarcabilă.

Foto – Profimedia

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