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„Am scăpat de Mercur retrograd!” Neti Sandu anunță schimbări uriașe și surprize de proporții în luna august

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Raluca Vițu
.  Actualizat 28.07.2026, 15:26
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Următoarele săptămâni aduc schimbări cosmice majore, marcate de intrarea lui Jupiter în Leu și de reluarea mersului direct al lui Mercur, punând capăt unei etape pline de blocaje. Scena principală a evenimentelor astrologice se mută din Rac în zodia Leu, unde aglomerarea planetară va atinge un punct culminant odată cu eclipsa totală de Soare din 12 august.

Neti Sandu a detaliat ce surprize, provocări și oportunități pregătesc planetele pentru fiecare semn zodiacal în parte.

“Jupiter se află deja în zodia Leu și va sta acolo până anul viitor. A intrat la sfârșitul lunii iunie și va sta până în vara anului viitor, în iulie–august. O noutate este că din 23 iulie, Mercur își reia mersul direct. Am scăpat de Mercur retrograd.

El vine din Rac și va intra în Leu pe 9 august. Astfel, în zodia Leu se vor afla trei planete, ceea ce este foarte important. Scena principală a acțiunilor se mută din Rac, unde a existat multă activitate și o perioadă foarte ofertantă, în zodia Leu.

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Mai avem un eveniment important: eclipsa totală de Soare din 12 august. Atunci Soarele și Luna se află în aceeași zodie, iar Luna eclipsează complet discul solar. Cu o zi înainte, pe 11 august, Marte părăsește zodia Gemeni și intră în Rac. Acest aspect este la fel de important ca intrarea Soarelui în Leu și aglomerarea de planete din această zodie” –  a explicat Neti Sandu la Știrile Pro TV.

Berbec

Marele trigon de foc format de planetele din zodia Leu aduce o infuzie puternică de energie, inspirație și entuziasm pentru nativii din Berbec. Jupiter și Soarele le oferă o susținere considerabilă, ajutându-i să găsească acel echilibru fin între dorința lor nativă de a obține rezultate rapide și cerințele de disciplină impuse de Saturn.

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Intrarea lui Saturn într-o zonă cheie le-a demonstrat deja că vechile metode impulsive nu mai funcționează și că este nevoie de o construcție durabilă. În acest context, Jupiter acționează ca o punte între optimism și rigoare, transferând energie constantă timp de aproape un an de zile.

Punctul central al acestei etape rămâne dobândirea unei calități pe care Berbecul o evită de obicei: răbdarea. Prin depășirea acestui prag și prin acceptarea faptului că lucrurile mari necesită timp, nativii au ocazia de a câștiga o bătălie existențială crucială.

Taur

Atenția Taurilor se mută masiv pe zona financiară, unde prezența lui Marte le pune la încercare capacitatea de organizare a bugetului. Provocarea principală a acestei perioade nu va fi obținerea banilor, ci capacitatea de a-i păstra și de a evita cheltuielile impulsive.

În paralel, ieșirea lui Mercur din starea de retrogradare vine ca o oportunitate de a corecta neînțelegerile și blocajele de comunicare acumulate recent. Marte acționează ca un examen final în care Taurul trebuie să demonstreze că a învățat să se exprime mai clar și să construiască relații mai solide.

Aglomerarea de planete din zodia Leu mută interesul și către spațiul locuinței și al familiei, unde Jupiter va rămâne activ un an întreg. Nativii vor simți o nevoie accentuată de reamenajare, renovare sau de redescoperire a unui refugiu personal în care să se simtă protejați.

Gemeni

Nativii din Gemeni traversează o etapă extrem de dinamică și plină de inițiativă, susținută direct de prezența lui Marte în propriul lor semn. În combinație cu tranzitul de lungă durată al lui Uranus, aceștia sunt impulsionați să îmbrățișeze schimbări majore și să încerce experiențe cu totul noi.

Climatul astral favorizează lansarea unor noi proiecte profesionale, accesarea unui al doilea loc de muncă sau schimbări în stilul de viață, cum ar fi achiziționarea unei mașini. Gemenii dau dovadă de o adaptabilitate sporită și de o energie mentală deosebită, capabile să îi propulseze pe o altă treaptă a succesului.

Comunicația și dezvoltarea personală sunt susținute de aspectele benefice pe care planetele din Leu le formează cu semnele de aer. Odată cu intrarea lui Venus în Balanță, relațiile sociale și oportunitățile din viața personală se vor așeza într-un mod extrem de armonios.

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Rac

Pentru Rac, această perioadă funcționează ca un moment de bilanț profund în care sunt evaluate lecțiile și resursele acumulate în ultimul an. Energia și încrederea oferite de tranzitul lui Jupiter devin o temelie interioară la care nativii vor mai avea acces sub o formă similară abia peste mai bine de un deceniu.

Intrarea lui Marte în zodia Rac începând cu 11 august aduce un veritabil examen de maturitate emoțională. Nativii sunt determinați să își depășească anxietățile sau fricile care i-au ținut pe loc și să demonstreze că pot transpune în acțiuni concrete toate conștientizările recente.

Sectorul banilor este puternic dinamizat de Soare, Mercur și Jupiter, deschizând perspective excelente de câștig prin punerea în valoare a propriilor abilități. Totuși, ziua eclipsei de Soare din 12 august cere prudență maximă și evitarea deciziilor sau investițiilor financiare majore.

Leu

Leii se află în centrul atenției generale datorită prezenței Soarelui, a lui Jupiter și a lui Mercur chiar în semnul lor zodiacal. Această aglomerare planetară excepțională le oferă forță de muncă, dorință de afirmare și resursele necesare pentru a-și îndeplini unele dintre cele mai mari dorințe.

Interacțiunea cu Pluton din Vărsător scoate la suprafață ambiții profunde, dar și nevoia de a rezolva tensiuni interioare vechi. Pe plan financiar, tranzitul lui Venus prin Fecioară le garantează un context extrem de stabil și favorabil pentru creșterea veniturilor.

Totuși, Leii trebuie să fie foarte atenți la nivelul de energie și la starea de sănătate, mai ales în preajma eclipsei totale din 12 august. Este recomandat ca această zi să fie rezervată odihnei și să se evite suprasolicitarea sau programarea unor evenimente cu mize mari.

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Fecioară

Tranzitul lui Venus prin zodia Fecioară aduce un plus de confort emoțional și mici beneficii financiare, îndulcind atmosfera generală. Cu toate acestea, din cauza planetelor din Leu care activează o zonă mai discretă a hărții, există riscul ca anumite probleme de sănătate să fi fost neglijate.

Mersul direct al lui Mercur favorizează reevaluarea cercului de prieteni și a colaborărilor din grupuri, ajutându-le pe Fecioare să vadă clar cine le oferă sprijin real. Discuțiile din această perioadă vor clarifica poziția fiecărei persoane din viața lor.

Concentrarea energetică din casa subconștientului, combinată cu efectul eclipsei, poate genera momente de introspecție profundă sau revelații legate de trecut. Fecioarele sunt încurajate să își asculte organismul și să folosească această etapă pentru vindecare și reorganizare interioară.

Balanță

Balanțele se bucură de o perioadă de detensionare considerabilă, în special în planul vieții sentimentale și al relațiilor de cuplu. Configurația armonioasă dintre planetele din Leu și Pluton activează sectorul iubirii, aducând mai multă căldură, spontaneitate și pasiune.

Prezența lui Saturn în sectorul parteneriatelor impune în continuare seriozitate și responsabilitate, însă aspectele benefice din Leu vor înlătura rigiditatea. Comunicarea devine mai lejeră, iar partenerii pot găsi mai ușor calea spre un dialog deschis și constructiv.

Intrarea lui Venus chiar în zodia Balanță începând cu 6 august sporește farmecul personal și aduce oportunități de regenerare emoțională. Totuși, astrele le amintesc nativilor că armonia durabilă necesită implicare constantă și mature decizii în timp.

Scorpion

Scorpionii își îndreaptă întreaga atenție către sectorul financiar în prima parte a perioadei, unde Marte pune o presiune crescută pe gestionarea resurselor. Este o etapă crucială în care banii trebuie direcționați mai degrabă spre investiții de viitor decât spre cheltuieli necugetate.

Distanțarea de frământările bănești are loc odată cu intrarea lui Marte în Rac pe 11 august, moment în care prioritățile se mută pe proiecte profesionale de anvergură. Jupiter, aflat în sectorul carierei, le deschide porți neașteptate spre promovare, titluri noi și recunoaștere publică.

Poziția lor la locul de muncă devine mult mai vizibilă și mai respectată, existând șanse reale pentru măriri salariale sau funcții de conducere. Totuși, ziua eclipsei din 12 august cere reținere maximă de la semnarea de contracte sau luarea unor decizii de afaceri definitive.

Săgetător

Săgetătorii beneficiază de o adevărată plasă de siguranță cosmică oferită de marele trigon pe semnele de foc. Energia Soarelui și a lui Jupiter din Leu le redă încrederea, oferindu-le protecție chiar și atunci când riscă sau fac mici greșeli în demersurile lor.

Mutarea lui Marte în sectorul resurselor financiare comune după data de 11 august impune o organizare mai strictă a creditelor, investițiilor sau a actelor bancare. Perioada este extrem de propice pentru căutarea unor finanțări sau pentru accesarea unor fonduri europene.

În plan profesional și social, nativii au curajul să încerce direcții noi și să schimbe macazul dacă un proiect nu mai funcționează. Tranzitul lui Venus prin Balanță le va aduce oameni noi în cale și conexiuni extrem de valoroase pentru viitor.

Capricorn

Capricornii se pregătesc să încheie o etapă lungă de reevaluare a parteneriatelor, dar nu înainte ca Marte să testeze pentru ultima dată rezistența acestor legături. Tensiunile care pot apărea au rolul de a clarifica dacă fundamentul relațiilor existente este suficient de stabil.

În același timp, sectorul banilor provenit din alte surse decât salariul este puternic stimulat de Jupiter, Soare și Mercur. Nativii pot descoperi noi modalități de a-și spori veniturile prin afaceri, investiții, valificarea unor talente sau prin accesarea unor credite avantajoase.

Eclipsa totală de Soare din 12 august activează o zonă sensibilă legată de sănătate și de resurse interioare, cerând o mai mare responsabilitate față de corpul fizic. De la jumătatea lunii, susținerea lui Venus îi va ajuta pe Capricorni să fie mai deschiși spre socializare și relaxare.

Vărsător

Vărsătorii au ca temă centrală înțelegerea profundă a parteneriatelor și a relațiilor de iubire. Planetele adunate în zodia Leu le dinamizează casa parteneriatelor, oferind celor singuri șansa de a întâlni persoane extrem de compatibile.

Retrogradarea lui Pluton în propriul lor semn continuă procesul de transformare interioară, arătând că fiecare persoană întâlnită în această perioadă poartă o lecție importantă. Vărsătorii sunt provocați să devină mai disponibili emoțional și mai atenți la nevoile celor din jur.

Până pe 11 august, Marte le oferă energie pentru călătorii și rezolvarea unor chestiuni profesionale, dar poate genera și mici discuții aprinse în cuplu. Ulterior, mutarea lui Marte în Rac va aduce sarcini suplimentare la locul de muncă, cerând perseverență și o bună gestionare a timpului.

Pești

Pentru nativii din zodia Pești, intrarea lui Marte în Rac marchează începutul unei etape mult mai favorabile, lăsând în urmă o perioadă solicitantă. După ce au învățat să își întărească imunitatea emoțională, accentul se mută acum pe construirea unui cadru familial sau sentimental stabil.

Pe plan profesional, aglomerarea de planete din Leu aduce schimbări benefice, proiecte noi și curajul de a explora alte opțiuni de carieră. Munca depusă până acum începe să fie răsplătită prin recunoaștere, funcții mai bune și satisfacții financiare deosebite.

Tranzitul de lungă durată al lui Saturn cere însă atenție în continuare pentru menținerea echilibrului în ceea ce privește sănătatea. Peștii sunt sfătuiți să își protejeze energia, să evite excesele și să se bucure de roadele eforturilor depuse în ultimii ani.

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A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Prima imagine cu noua iubită a lui Rareș Cojoc, după divorț! Campionul la dans a apărut alături de Claudia Dumitru într-o vacanță de vis, iar fotomodelul a publicat fotografia care a stârnit reacții
Prima imagine cu noua iubită a lui Rareș Cojoc, după divorț! Campionul la dans a apărut alături de Claudia Dumitru într-o vacanță de vis, iar fotomodelul a publicat fotografia care a stârnit reacții
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
Locuiesc într-o vilă ca în filme, dar stai să vezi ce au în curte! Detaliul neașteptat din proprietatea Andrei și a lui Cătălin Măruță
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
A fost căsătorită cu Cabral, dar puțini mai știu cu ce se ocupă astăzi! Arată incredibil la 56 de ani, iar felul în care își menține silueta i-a uimit pe toți
CSID.ro
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Din ce își câștigă banii acum Daniela Crudu, după retragerea din televiziune A spus fără ezitare cu ce se ocupă: Tot ce se întâmplă acolo e wow
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: &quot;Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!&quot;
Libertatea
Viața la Urgențe în zi de grevă: „Trebuie să înțeleagă oamenii că nu-i pedepsim pe ei.”
Viața la Urgențe în zi de grevă: „Trebuie să înțeleagă oamenii că nu-i pedepsim pe ei.”
Pasagerul aspirat parțial pe geamul avionului Ryanair spune că singura propunere din partea companiei după incident a fost de a-i reprograma zborul
Pasagerul aspirat parțial pe geamul avionului Ryanair spune că singura propunere din partea companiei după incident a fost de a-i reprograma zborul
Chef Ștefan Popescu dezvăluie rețeta sorbetului de pepene. Desertul răcoritor care se prepară în doar câteva minute
Chef Ștefan Popescu dezvăluie rețeta sorbetului de pepene. Desertul răcoritor care se prepară în doar câteva minute
A fost să culeagă ciuperci, dar a găsit cadavrele îngropate de o bandă de mafioți ucraineni, în Slovacia
A fost să culeagă ciuperci, dar a găsit cadavrele îngropate de o bandă de mafioți ucraineni, în Slovacia
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