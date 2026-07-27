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Când are loc Luna plina a Cerbului . Cum afecteaza fiecare zodie

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Pe 29 iulie are loc Luna Plină a Cerbului în Vărsător (cunoscută și sub numele de Luna Zmeurei, Luna Tunetului și Luna Fânului). Ecourile acestui eveniment se vor resimți puternic. Este un moment revelator pentru a descoperi cine reprezintă o oportunitate în viața ta și cine este un prieten de încredere. Iată cum afectează Luna Plină a Cerbului zodiile.

Ce este Luna Plină a Cerbului

Luna Plină din iulie este cunoscută sub numele de „Buck Moon” (Luna Cerbului), denumire inspirată de noile coarne care încep să crească pe fruntea cerbilor masculi în această perioadă a anului.

Luna Plină din iulie 2026 va avea loc pe 29 iulie, la ora 17:35 (ora României). În 2027, fenomenul se va produce pe 18 iulie, la ora 18:44 (ora României).

Denumirea „Buck Moon” face referire la coarnele noi care apar și cresc rapid pe capul cerbilor masculi în luna iulie.

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Cerbii masculi își pierd coarnele în fiecare an și dezvoltă un nou set. Ei fac parte din familia Cervidae, alături de elan, ren, cerbul canadian și alte specii.

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Mulți oameni se întreabă de ce fiecare Lună Plină are un nume și care este originea acestuia. În cazul Lunii Cerbului, denumirea provine din observațiile făcute de populațiile indigene asupra ciclurilor naturale și ale faunei.

Termenul „Buck Moon” a fost folosit de populația amerindiană algonquin, care trăia în principal la est de fluviul Mississippi, într-o regiune unde cerbii erau foarte răspândiți.

Această denumire marchează perioada în care coarnele cerbilor masculi cresc rapid și ajung, până la mijlocul verii, aproape de dimensiunea lor maximă. Deoarece cerbii își pierd și își regenerează coarnele anual, acest proces era considerat un reper important al ciclului natural.

Alte denumiri ale Lunii Pline din iulie

Luna Plină din iulie este cunoscută și sub alte nume, în funcție de tradițiile diferitelor popoare:

  • Luna Tunetului (Thunder Moon);
  • Luna Fructelor de Pădure (Berry Moon);
  • Luna Zmeurei (Raspberry Moon);
  • Luna Somonului (Salmon Moon) – denumire folosită de populația Tlingit, care marchează perioada în care somonii revin în apele din nord-vestul Pacificului.

În tradiția celtică, aceeași Lună Plină era numită:

  • Luna Revendicărilor (Claiming Moon);
  • Luna Ierburilor (Herb Moon);
  • Wyrt Moon, unde „wyrt” este un termen vechi pentru „plantă medicinală” sau „iarbă”;
  • Luna Miedului (Mead Moon).

Cum afectează fiecare zodie

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Luna Plină amplifică entuziasmul, optimismul, curajul și energia fizică a nativilor Berbec. În această perioadă, ei tind să fie mai îndrăzneți și mai încrezători în propriile forțe. Totuși, pot deveni și mai nerăbdători sau mai lipsiți de tact, mai ales în timpul Lunilor Pline însoțite de eclipse, ceea ce poate genera tensiuni în relațiile cu cei din jur.

Pentru a evita conflictele, este recomandat ca Berbecii să folosească această perioadă pentru a sărbători o reușită sau pentru a se recompensa pentru ceea ce au realizat în ultima lună.

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Taur (20 aprilie – 20 mai)

Taurii sunt înclinați spre reflecție și analiză, iar Luna Plină le oferă ocazia de a-și pune ordine în gânduri. Totuși, există riscul să se concentreze prea mult asupra problemelor din trecut sau asupra nemulțumirilor legate de bani și viața sentimentală.

Pentru a evita această tendință, este indicat să acorde atenție aspectelor plăcute ale vieții. O întâlnire romantică, o escapadă, o cină la lumina lumânărilor sau o seară petrecută privind Luna îi pot ajuta să își schimbe starea de spirit. Taurii singuri își pot îndrepta atenția către familie și prieteni.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Luna Plină aduce mai multă claritate și poate favoriza conștientizarea unor aspecte importante. Pentru Gemeni, acest lucru poate fi atât un avantaj, cât și o provocare.

Fiind un semn care analizează constant tot ceea ce se întâmplă, Gemenii pot deveni și mai preocupați de propriile gânduri în această perioadă. Pentru a evita suprasolicitarea mentală, este recomandat să își acorde timp pentru jurnal, activități creative sau meditație, care îi ajută să își exprime și să își organizeze emoțiile, conform yahoo.com.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Luna Plină are un impact deosebit asupra Racilor, deoarece acest semn este guvernat chiar de Lună. Emoțiile devin mai intense, iar sensibilitatea este accentuată.

Deși această perioadă poate aduce momente de vulnerabilitate, ea îi ajută pe Raci să elibereze emoțiile și temerile acumulate. Este recomandat să petreacă timp singuri sau alături de persoane apropiate în care au încredere. Totuși, procesul poate fi obositor din punct de vedere emoțional și poate scoate la suprafață reacții neașteptate.

Leu (23 iulie – 22 august)

Luna Plină oferă Leilor un plus de energie și motivație. Ei sunt înclinați să profite de această perioadă pentru a-și pune în valoare creativitatea și pentru a începe proiecte noi.

Activitățile artistice sau cele care le permit să își exprime imaginația sunt favorizate. Totul poate părea mai interesant și mai plin de posibilități, în special atunci când Luna Plină are loc în Gemeni sau Săgetător.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Pentru Fecioare, Luna Plină este un moment potrivit pentru finalizarea proiectelor și rezolvarea problemelor rămase în așteptare.

Claritatea oferită de această fază lunară le ajută să identifice ceea ce mai trebuie făcut și să stabilească cele mai eficiente soluții. Este o perioadă favorabilă organizării și încheierii activităților începute anterior.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Luna Plină poate accentua emoțiile și poate favoriza apariția conflictelor. Pentru Balanțe, care caută echilibrul și armonia, acest lucru poate însemna implicarea în medierea disputelor dintre cei apropiați.

În același timp, această perioadă stimulează creativitatea. Este un moment potrivit pentru activități artistice, redecorarea locuinței, schimbarea stilului vestimentar sau dezvoltarea unor proiecte creative.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Scorpionii resimt Luna Plină foarte intens. Emoțiile, pasiunea și instinctele sunt amplificate, mai ales atunci când Luna Plină are loc în Rac sau chiar în Scorpion.

Această perioadă poate aduce trăiri puternice și dorința de a explora latura profundă a relațiilor. Totodată, este recomandat ca Scorpionii să găsească modalități de relaxare și de eliberare a tensiunilor acumulate.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Luna Plină accentuează dorința de libertate și nevoia de schimbare a Săgetătorilor. Este o perioadă favorabilă pentru planuri de viitor, stabilirea unor obiective noi și explorarea unor posibilități diferite.

În special în timpul Lunii Pline în Gemeni sau Vărsător, nativii acestui semn pot avea inspirația necesară pentru a face pași importanți spre obiectivele lor.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Pentru Capricorni, Luna Plină aduce mai multă claritate asupra priorităților și obiectivelor, ajutându-i să se concentreze asupra lucrurilor importante.

În același timp, intensitatea emoțională poate deveni o provocare. Rutina poate fi perturbată, iar relațiile cu cei din jur pot necesita mai multă răbdare, mai ales în timpul Lunii Pline în Scorpion.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Vărsătorii sunt ghidați în principal de logică, astfel că Luna Plină îi influențează mai ales prin stimularea creativității și a imaginației.

Este un moment potrivit pentru a analiza obiective pe termen lung, pentru a face planuri și pentru a-și imagina noi direcții de dezvoltare.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Peștii sunt considerați unul dintre cele mai empatice semne zodiacale, iar Luna Plină le amplifică sensibilitatea și capacitatea de a prelua emoțiile celor din jur.

În această perioadă este important să își stabilească limite și să își acorde timp pentru odihnă și echilibru emoțional. Exprimarea sentimentelor și eliberarea emoțiilor pot avea un efect benefic asupra stării lor psihice.

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Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 25 – 31 iulie 2026. Luna Plină în Vărsător
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
O profesoară care a fost în concediu medical 17 ani a primit salariul întreg în fiecare lună și a beneficiat și de măriri, în Germania
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