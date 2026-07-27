Adrian Mutu, surpriză pentru soția lui. Ce i-a dăruit Sandrei în mijlocul străzii

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Adrian Mutu și Sandra s-au căsătorit în urmă cu nouă ani. Cei doi au rămas la fel de îndrăgostiți și astăzi, iar fostul internațional a făcut un gest neașteptat pentru soția lui, în plină stradă. Iată ce surpriză a avut Sandra din partea fotbalistului.

Sandra Mutu, surprinsă de soțul ei în plină stradă

Adrian și Sandra Mutu sunt împreună de mulți ani și au un băiat pe nume Thiago. Chiar și după aproape un deceniu de căsnicie, cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată.

Cu toate că nu se afișează prea des în mediul online, de curând, antrenorul și-a surprins soția în plină stradă. Mutu, în vârstă de 47 de ani, i-a făcut o declarație de dragoste în mediul online soției sale, în vârstă de 32 de ani, iar urmăritorii lui au fost impresionați de romantismul de care a dat dovadă.

Antrenorul s-a filmat în timp ce era pe stradă și a rupt un trandafir pe care i l-a dăruit Sandrei. Apoi, a luat-o în brațe și a sărutat-o, în timp ce tânăra zâmbea larg.

Pe rețelele sociale, Mutu i-a făcut o declarație de dragoste romantică.

„Te-aș alege azi, mâine și de o mie de ori”, au fost cuvintele scris de sportiv.

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Fanii s-au topit când au auzit declarația emoționantă pe care i-a făcut-o acesta soției sale.

„Frumoși, naturali! Viața trăită simplu, doar după instinct! Bravo”,, au comentat fanii.

Fiica lui Adi Mutu a absolvit facultatea

Adi Mutu a zburat recent la ceremonia de absolvire a fiicei sale, Maya, din mariajul cu Consuelo Matos. Sportivul a ajuns la ceremonie cu Sandra și a dat cu ochii de fosta soție. Totuși, nu a fost nicio problemă, pentru că cei doi păstrează o relație decentă de dragul copiilor.

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Maya a radiat de fericire pentru că i-a avut alături de ea pe ambii părinți într-un dintre cele mai importante zile din viața ei.

„Astăzi marchează sfârșitul unui capitol și începutul unei noi călătorii pline de emoție și oportunități. Sunt incredibil de mândru de tot ceea ce ai realizat și de omul minunat care ai devenit. Continuă să crezi în tine, să visezi măreț și să nu îți fie niciodată teamă să îți urmezi propriul drum. Oriunde te va purta viața, să știi că te voi susține și voi fi mereu alături de tine. Felicitări pentru absolvire, iubirea mea!”, a scris Adrian Mutu pe rețelele de socializare.

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