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Fostul președinte Traian Băsescu a prezentat o evaluare fermă privind incidentele recente în care trei drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian al României. În timp ce recunoaște avansul capacităților de apărare ale țării, fostul șef al statului atrage atenția că adevărata provocare abia urmează și îndeamnă la o abordare realistă și prudentă din partea autorităților.

Rusia testează riposta României, dar amenințarea majoră este alta

Traian Băsescu consideră că incursiunile repetate din ultimele zile au reprezentat o evaluare directă a capacității de reacție a armatei române. Deși doborârea țintelor demonstrează un progres real față de trecut, fostul președinte subliniază că atacurile reale nu se desfășoară individual, ci prin lansări masive de tehnică militară.

„Lupta cu drone nu se duce 1-1, se duce cu un roi. Bine că am demonstrat că la una facem față. Urmează testul cu roiul”, a afirmat Traian Băsescu, conform Digi 24.

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Justificarea folosirii rachetelor scumpe și opțiunile NATO ale României

Referitor la costurile ridicate ale doborârii unor ținte ieftine cu rachete lansate de pe avioane F-16, Băsescu susține că decizia piloților a fost complet justificată. Eventualele pagube produse la sol, în cazul prăbușirii unei drone peste zone locuite sau infrastructură critică, ar fi depășit considerabil valoarea muniției utilizate.

În plan diplomatic și strategic, fostul șef al statului subliniază că convocarea ambasadorului rus este limita maximă a demersurilor bilaterale. În cazul unei escaladări, România trebuie să solicite imediat consultări cu aliații în baza Articolului 4 din Tratatul NATO și să își îndeplinească obligațiile de autoapărare prevăzute de Articolul 3, folosind toate resursele naționale și sprijinul trupelor aliate prezente pe teritoriul țării.

Foto – arhivă

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