Gabriela Cristea, replică tranșantă pentru cei care îi critică aspectul fizic. „Marea nu este un podium de modă!”

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Gabriela Cristea a transmis un mesaj tranșant pe rețelele de socializare în urma valului de comentarii negative primite din cauza aparițiilor sale recente din vacanță. Deși a trecut printr-o schimbare fizică spectaculoasă și a dat jos peste 30 de kilograme, prezentatoarea TV s-a confruntat cu numeroase reacții acide privind corpul său.

Afectată de standardele nerealiste impuse în mediul online, vedeta a decis să nu tacă și să le răspundă celor care i-au judecat înfățișarea.

Replica fermă împotriva criticilor privind silueta

Vedeta a mărturisit că a primit numeroase mesaje răutăcioase legate de felul în care arată la plajă.

„În ultimele zile am primit zeci de mesaje în care mi s-a spus că nu am voie să port costum de baie. Că nu sunt suficient de slabă. Că nu arăt ‘țiplă’. Că o femeie de vârsta mea ar trebui să se ascundă. Și m-am întrebat ceva… Cine a hotărât că plaja este doar pentru oamenii perfecți?

Marea nu este un podium de modă. Soarele nu alege pe cine încălzește în funcție de mărimea hainelor. Iar bucuria de a simți nisipul sub picioare sau apa mării pe piele nu ar trebui să fie un privilegiu rezervat celor cu abdomen plat”, a spus Gabriela Cristea pe contul său de Instagram.

Prezentatoarea TV a recunoscut sincer că nu are o siluetă impecabilă, însă refuză să se lase afectată de părerile celor din jur.

„Da, am slăbit mult. Da, încă mai am imperfecțiuni. Și probabil voi mai avea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi ascund corpul sau să-mi amân viața până în ziua în care voi corespunde standardelor altcuiva”, a adăugat vedeta.

Totodată, Gabriela Cristea le-a transmis un îndemn direct tuturor femeilor care se confruntă cu nesiguranțe și ezită să se bucure de vacanță.

„Îmi doresc ca femeile care mă urmăresc să înțeleagă un lucru: nu vă lăsați convinse că trebuie să fiți perfecte ca să aveți dreptul să trăiți frumos. Mergeți la mare. Intrați în apă. Faceți poze. Râdeți. Bucurați-vă de vacanță. Purtați costumul de baie care vă place. Nu pentru că aveți corpul perfect, ci pentru că aveți o singură viață”, a subliniat ea.

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Adevărul despre procesul de slăbire și tratamentul urmat

Ajunsă la o greutate de aproximativ 67 de kilograme, Gabriela Cristea a vorbit deschis și despre metoda prin care a reușit să elimine surplusul de greutate, explicând cum a reacționat organismul ei la tratamentul injectabil recomandat de medic.

„Într-adevăr, dacă luați prospectul, o să descoperiți că sunt o serie de efecte adverse care ar putea să apară într-o proporție mai mare sau mai mică, pentru că, știți cu toții, omul este diferit, de la un om la altul, fiecare reacționează altfel la tratamente. La fel se întâmplă și cu acest tratament. Pot apărea efecte adverse foarte, foarte agresive sau mai puțin agresive. Eu am fost în tabăra celor care nu au avut parte de prea multe efecte adverse. O să vă povestesc ce am pățit eu în perioada tratamentului.

În primul rând, vreau să vă spun că nu am avut parte de efecte adverse deloc, doar în două situații s-a întâmplat: atunci când am mâncat prost sau greșit, lucruri care nu fac bine organismului, în general, și de la care oricum poți avea reacții adverse de genul vărsături, diaree, balonări etc. Sau am avut același tip de reacție în momentul în care am trecut de la un dozaj mai mic la un dozaj mai mare și când am început efectiv tratamentul”, a detaliat prezentatoarea TV.

În ciuda micilor momente de disconfort, vedeta a explicat că adaptarea nu a durat mult.

„Organismul s-a reglat imediat și, în mai puțin de o săptămână, pentru că am mâncat și corect, și ce aveam eu nevoie în organism, organismul s-a reglat foarte repede și am reușit să mă întorc la un stil de viață normal și sănătos”, a încheiat Gabriela Cristea.

Foto – Facebook / Instagram

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