Rareș Cojoc, prima imagine cu noua iubită. Dansatorul și Claudia Dumitru au plecat în vacanță

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Rareș Cojoc și-a asumat relația cu Claudia Dumitru, postând prima lor fotografie împreună din vacanță pe o barcă. Dansatorul și-a refăcut viața sentimentală la câteva luni de la divorțul de Andreea Popescu.
Rareș Cojoc radiază de fericire alături de noua sa iubită, Claudia Dumitru. După o perioadă de discreție, dansatorul multiplu campion a decis să își asume public relația, publicând prima fotografie împreună pe rețelele de socializare. Imaginea surprinsă într-un decor idilic de vacanță, pe o barcă, a cucerit internetul și a stârnit numeroase reacții din partea fanilor.
După o despărțire mediatizată de fosta soție, Andreea Popescu, Rareș Cojoc pare să fi găsit din nou liniștea și bucuria alături de Claudia Dumitru. Deși relația lor a fost subiect de speculații timp de câteva luni, fotografia recentă, plină de zâmbete și tandrețe, a oficializat ceea ce mulți bănuiseră deja.
De la despărțirea de Andreea Popescu, cu care a fost căsătorit timp de un deceniu și cu care are trei copii, Rareș Cojoc și-a ținut viața personală departe de ochii curioșilor. Totuși, aniversarea sa recentă a fost momentul perfect pentru a o prezenta familiei pe Claudia, semn că relația lor este cât se poate de serioasă.
Foștii parteneri au decis să rămână într-o relație amiabilă pentru binele copiilor lor. Andreea Popescu a declarat despre legătura fostului său soț cu noua iubită, după imaginile apărute în spațiul public de la aniversarea dansatorului.
„Nici eu, nici fostul soț nu ne-am fi așteptat la o astfel de mediatizare după divorț. Nu am avut pretenție la absolut nimic. Penthouse-ul îi rămâne lui. Încercăm să fim părinți buni. (…) El știe mai bine ce face (n.r. cu viața lui amoroasă): Fiecare știe mai bine ce are de făcut în viața personală, când e timpul să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui, dar o să vedem. Nu dezbat”, a declarat atunci Andreea Popescu.
Pe lângă împlinirea sentimentală, Rareș Cojoc continuă să strălucească și pe plan profesional. Recent, dansatorul a reușit să cucerească o nouă medalie de aur, iar Claudia Dumitru a fost alături de el, postând un mesaj emoționant pe contul său de socializare.