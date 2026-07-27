Rareș Cojoc, prima imagine cu noua iubită. Dansatorul și Claudia Dumitru au plecat în vacanță

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Rareș Cojoc și-a asumat relația cu Claudia Dumitru, postând prima lor fotografie împreună din vacanță pe o barcă. Dansatorul și-a refăcut viața sentimentală la câteva luni de la divorțul de Andreea Popescu.

Rareș Cojoc, prima imagine cu noua iubită

Rareș Cojoc radiază de fericire alături de noua sa iubită, Claudia Dumitru. După o perioadă de discreție, dansatorul multiplu campion a decis să își asume public relația, publicând prima fotografie împreună pe rețelele de socializare. Imaginea surprinsă într-un decor idilic de vacanță, pe o barcă, a cucerit internetul și a stârnit numeroase reacții din partea fanilor.

După o despărțire mediatizată de fosta soție, Andreea Popescu, Rareș Cojoc pare să fi găsit din nou liniștea și bucuria alături de Claudia Dumitru. Deși relația lor a fost subiect de speculații timp de câteva luni, fotografia recentă, plină de zâmbete și tandrețe, a oficializat ceea ce mulți bănuiseră deja.

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Reacția Andreei Popescu

De la despărțirea de Andreea Popescu, cu care a fost căsătorit timp de un deceniu și cu care are trei copii, Rareș Cojoc și-a ținut viața personală departe de ochii curioșilor. Totuși, aniversarea sa recentă a fost momentul perfect pentru a o prezenta familiei pe Claudia, semn că relația lor este cât se poate de serioasă.

Foștii parteneri au decis să rămână într-o relație amiabilă pentru binele copiilor lor. Andreea Popescu a declarat despre legătura fostului său soț cu noua iubită, după imaginile apărute în spațiul public de la aniversarea dansatorului.

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„Nici eu, nici fostul soț nu ne-am fi așteptat la o astfel de mediatizare după divorț. Nu am avut pretenție la absolut nimic. Penthouse-ul îi rămâne lui. Încercăm să fim părinți buni. (…) El știe mai bine ce face (n.r. cu viața lui amoroasă): Fiecare știe mai bine ce are de făcut în viața personală, când e timpul să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui, dar o să vedem. Nu dezbat”, a declarat atunci Andreea Popescu.

Pe lângă împlinirea sentimentală, Rareș Cojoc continuă să strălucească și pe plan profesional. Recent, dansatorul a reușit să cucerească o nouă medalie de aur, iar Claudia Dumitru a fost alături de el, postând un mesaj emoționant pe contul său de socializare.

Sursă foto: Instagram

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