Andreea Sasu, primele declarații despre infecția care a băgat-o în spital: „Am făcut 10 operații”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Sasu, partenera lui Philipp Plein, a ajuns de urgență la spital pe 31 martie, după o infecție gravă cauzată de o procedură estetică. Vedeta a vorbit acum deschis despre drama prin care a trecut.

Andreea Sasu, primele declarații despre infecție

Andreea Sasu, partenera celebrului designer Philipp Plein, a trecut printr-o experiență de coșmar care a dus-o direct pe patul de spital. După o intervenție estetică realizată în România, tânăra s-a confruntat cu o infecție gravă ce a evoluat în septicemie. Într-un interviu emoționant acordat la „Nocturn” cu Alex Dobreanu, bruneta a povestit prin ce a trecut și a tras un semnal de alarmă pentru toate femeile care iau în calcul astfel de proceduri.

„Pe 31 martie am plecat în spital. Am avut o infecție. Sunt multe fete care au trecut prin ceea ce am trecut eu: aquafilling. Am venit în România să îmi fac o corecție la o parte din fese. A fost doar o corecție, sunt o persoană care merge la sală, mănâncă sănătos, am grijă de corpul meu. Mi-am făcut corecția asta la fese și după 8-9 ani, îmi aduc aminte, eram la sală, văzusem o poză cu Antonia că fusese în spital și în momentul ăla mi-a fost frică pentru că filler-ul deja migrase. Aveam ca un fel de noduli și atunci m-am dus la un doctor ca să-mi scoată filler-ul. Dar au fost doar 2 noduli. După am mers în Los Angeles unde am mers la mare cu copiii. Am intrat în apă, m-am udat un pic și după aceea am făcut infecția”, a povestit Andreea Sasu.

Citește și: Elizabeth Olsen va deveni mamă pentru prima dată. Actrița este însărcinată

Citește și: Cu ce se confruntă Anca Pandrea la 80 de ani: „Sunt dependentă de oxigen”

Iubita lui Philipp Plein a suferit mai multe operații

Andreea Sasu a dezvăluit că a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale pentru a putea scăpa de infecția care i-a distrus sistemul imunitar.

„Ne-am întors și am început să mă simt rău, aveam febră 40. M-am simțit foarte rău și am mers la spital și de acolo a început toată drama mea”, a continuat ea.

„Am făcut 10 operații. Ultimele 2 săptămâni în Berlin, unde am găsit un profesor care știa de aquafilling, dar sistemul meu imunitar era distrus. Am început să mă umflu toată, aveam dureri, nu puteam să mă mișc din pat. A fost teribil, plângeam zi și noapte. Au găsit o modalitate de a mă trata și de o săptămână sunt acasă și sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu”, a mai dezvăluit Andreea Sasu.

Citește și: Câți bani a câștigat Oana Roman în 2025 din activitatea online: „I-am declarat la ANAF și plătesc taxe și impozite”

Citește și: Adelina Pestrițu se alătură PRO TV și va prezenta emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”. „Abia aștept să începem filmările!”

Antonia, victima infecției provocate de aquafilling

Aquafilling-ul, o procedură folosită ca alternativă nechirurgicală pentru mărirea feselor sau a sânilor, se află în centrul acestei povești tulburătoare. Substanța, promovată ca fiind sigură, a cauzat probleme grave de sănătate pentru mai multe vedete din România. Printre ele se numără și Antonia, care a trecut printr-o experiență similară și și-a exprimat public regretul pentru decizia luată în trecut.

„Lecția este clară: scurtăturile nu duc nicăieri bine. Sănătatea este tot ce contează. Dacă vrei să te motivezi, să te simți mai bine în corpul tău, fă-o într-un mod natural și sănătos. Iar înainte de a alege o cale ușoară, gândește de două ori”, a scris Antonia pe rețelele sociale.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News