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Prin ce a trecut Andreea Sasu în timp ce era însărcinată. Philipp Plein, dezvăluiri despre relația cu românca: „Eroina mea”

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Andreea Sasu, partenera celebrului designer Philipp Plein, a făcut sacrificii uriașe pentru a-și păstra familia unită. Timp de un an, românca a rămas singură în fiecare weekend, în timp ce designerul își petrecea zilele cu fosta parteneră și copiii lor.

Sacrificiile făcute de Andreea Sasu pentru relația cu Philipp Plein

Andreea Sasu a demonstrat o putere și o răbdare remarcabile în relația cu Philipp Plein, celebrul designer german. Într-o apariție rară, cei doi au vorbit deschis despre provocările întâmpinate, într-un episod al podcastului „Nocturn cu Alex Dobreanu”. Dezvăluirile lor au scos la iveală sacrificiile pe care românca le-a făcut pentru a păstra armonia în familia lor.

andreea sasu cu phillipIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

„Andreea este eroina mea”, a mărturisit Philipp Plein în cadrul interviului, completând: „Ea este cea care a acceptat situația. Este o femeie mândră, frumoasă, puternică. Și ea a acceptat faptul că în fiecare weekend eram plecat cu fosta mea iubită și cu copiii mei. Ea a fost singură acasă, în fiecare weekend, timp de un an”.

Acea perioadă s-a dovedit a fi extrem de dificilă pentru Andreea Sasu, mai ales că, în timp ce ea se afla singură acasă, însărcinată, Philipp își petrecea weekendurile cu Lucia Bartoli, fosta sa parteneră, și copiii lor.

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„De Paște, eram în Los Angeles cu Lucia și copiii, iar Andreea era însărcinată și era singură acasă. Mă simt prost pentru asta și trebuie să spun că a fost o greșeală”, a subliniat designerul.

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Philipp Plein, despre regretele deciziilor din trecut

În fața microfonului, creatorul de modă german nu s-a ferit să recunoască regretele pe care le are față de deciziile luate în trecut.

Philipp Plein a mărturisit că privește acum cu alți ochi acele momente, realizând că nu toate alegerile sale au fost cele mai bune. Cu toate acestea, el a apreciat profund înțelegerea și devotamentul Andreei Sasu, care a ales să rămână alături de el, chiar și în cele mai dificile clipe.

„A fost o perioadă grea, dar Andreea a înțeles. A făcut sacrificii enorme pentru ca relația noastră să funcționeze, iar pentru asta îi sunt recunoscător”, a adăugat el.

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Designerul german i-a oferit o vilă fostei iubite

Pe lângă detaliile despre relația actuală, Philipp Plein a vorbit și despre eforturile depuse pentru a menține o legătură sănătoasă cu mama copiilor săi, Lucia Bartoli. Designerul a dezvăluit că i-a oferit acesteia oportunitatea de a locui într-una dintre proprietățile sale din Cannes, alături de copii, fără restricții.

„Luciei i-am dat totul. I-am oferit totul. I-am spus: poți veni în casa mea, veniți la Cannes. Casa mea de oaspeți este ca un palat. I-am făcut și ei casă de oaspeți, un etaj complet, dressing, cameră pentru copii, dormitor. I-am spus: Poți veni oricând aici, chiar și dacă ai un nou iubit. Vino aici, folosește-mi casa. Este casa în care copiii mei trăiesc”, a mărturisit el.

Sursă foto: Instagram

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