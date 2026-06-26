Elena Udrea critică dur litoralul românesc: „Ce ați făcut cu turismul? Este un dezastru!”

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Elena Udrea, proaspăt întoarsă pe litoralul din Mamaia alături de fiica sa, critică dur starea plajelor românești pe Facebook, stârnind mii de reacții online.

Elena Udrea critică dur plajele din Mamaia

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, a stârnit controverse după o postare pe rețelele sociale, în care și-a exprimat nemulțumirea față de starea litoralului românesc. Aflată în vacanță la Mamaia, alături de fiica sa, Eva, Udrea s-a declarat dezamăgită de transformările prin care au trecut plajele din stațiune, criticând dur autoritățile responsabile.

Într-o postare viralizată rapid, strângând peste 10.000 de aprecieri și aproape 3.000 de comentarii în doar 12 ore, Udrea a declarat: „Deși toată lumea m-a sfătuit să merg în Bulgaria dacă vreau să petrec câteva zile frumoase la soare cu Eva, la început de vacanță, eu am insistat să vin la Mamaia. Ferească Dumnezeu! Ce ați făcut cu litoralul românesc? Ce ați făcut cu turismul? Este un dezastru! Peste jumătate dintre locații sunt închise, iar multe sunt scoase la vânzare”.

Udrea a criticat plajele lărgite din Mamaia, descriind drumul lung pe nisip până la apă drept o experiență frustrantă: „Doar câteva plaje sunt amenajate, aflate la capătul unor cărări lungi de sute de metri croite până la mare prin dune nesfârșite de nisip, lăsate în voia pescărușilor”.

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Atacuri la adresa autorităților

Fostul ministru al Turismului a avut cuvinte dure și la adresa instituțiilor responsabile: „Ministrul Mediului? Ce caută Ministerul Mediului în problema turismului? Plaja nu este o rezervație naturală, pentru pescăruși, meduze și alge! Are nevoie să fie organizată și să ofere servicii turiștilor, pentru ca aceștia să vină, agenții economici să funcționeze eficient, iar turismul românesc să prospere”.

Udrea a continuat: „Nu este de ajuns că ați distrus tot în țara asta și că dați resursele țării pe nimic străinilor? Acum nenorociți și turismul și îi obligați pe români să își petreacă vacanțele în străinătate? Dacă trăia Ceaușescu, v-ar fi condamnat pe viață pentru nenorocirea adusă României!”.

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Critici din partea internauților

Comentariile utilizatorilor nu au întârziat să apară, mulți dintre aceștia amintindu-i fostului politician că și ea a făcut parte din guvernele care au luat decizii în privința litoralului. „Stai puțin, că problema asta nu e de șase luni, de când e Bolojan prim-ministru. Știu sigur că dacă ar fi împărțită țara asta în două, o parte să fie condusă și administrată de domnul Bolojan și o parte de către cine doriți dumneavoastră, nu ar exista termeni de comparație”, a comentat un utilizator, conform Libertatea.

Alții au subliniat că problemele litoralului datează de mulți ani, mult înainte ca actualul guvern să preia mandatul. „Litoralul a ajuns așa doar din cauza altora, băieții ăia deștepți pe care îi susții și care sperau să-și pună hotelurile fără canalizare direct pe plajă. Ministrul Mediului actual doar a scos din apă câteva țevi de canalizare”, a punctat un alt internaut.

Foto: Facebook; Hepta.ro

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