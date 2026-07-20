Elena Udrea, imagini emoționante cu fiica sa, la un an de la eliberarea din penitenciar: „Dumnezeu îți dă mereu cât poți să duci”

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Elena Udrea, eliberată din închisoare pe 17 iulie 2025, a marcat un an de libertate, timp pe care și l-a petrecut alături de fiica sa, Eva Maria. Fosta politiciană a împărtășit imagini emoționante și un mesaj plin de recunoștință pentru această perioadă.

Elena Udrea celebrează un an de libertate alături de fiica sa, Eva Maria

Elena Udrea a sărbătorit un an de libertate alături de fiica sa, Eva Maria, acum în vârstă de 8 ani. După ce a fost eliberată din închisoare pe 17 iulie 2025, fostul politician a ales să-și dedice timpul exclusiv familiei, iar momentele petrecute împreună cu fiica sa sunt acum sursa principală de bucurie.

Pe contul său de socializare, Elena Udrea a împărtășit imagini emoționante alături de Eva Maria, însoțite de un mesaj plin de recunoștință: „1 an cu Eva. Dumnezeu îți dă mereu cât poți să duci. Și răsplătește înmiit fiecare încercare! Mulțumesc, Doamne!”

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Fostul ministru, despre momentele departe de fiica sa

Elena Udrea, care a fost condamnată la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute” și a executat puțin peste trei ani din pedeapsă, a vorbit recent pentru SpyNews despre perioada dificilă în care a fost separată de fiica sa.

„Eva mult timp nu a pomenit de faptul că eu am fost plecată, nu voia să se gândească la asta. Prima dată când m-au luat de lângă Eva, avea 10 zile, abia se născuse. Am născut prematur, era un copil care încă stătea la aparate. Abia ajunsesem acasă și m-au luat de lângă ea. Poate atunci a contat mai mult, pentru că, fiind un bebeluș de 10 zile, avea nevoie de mamă”, a povestit fostul ministru al Turismului.

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Amintindu-și vizitele fiicei sale în perioada detenției, Elena Udrea a descris momentele dureroase: „Când venea la început, era atât de micuță, încât la plecare mă puneam în genunchi să pot să o îmbrățișez, să o pup”.

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Sursă foto: Facebook

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