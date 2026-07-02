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O influenceriță de 24 de ani din America a aflat că fiica ei, de doar 2 ani, suferă de cancer. Nara Smith a decis să își ducă fiica la medic când a observat „ceva ciudat” la ea, iar diagnosticul le-a dat întreaga lume peste cap. Starea fetiței nu era deloc una bună, astfel că a fost nevoită să înceapă tratamentul cu chimioterapie imediat.
Fiica de 2 ani a unei influencerițe, diagnosticată cu cancer
Într-un videoclip emoționant publicat pe 1 iulie pe Instagram, Nara Smith a povestit cum ea și soțul ei, Lucky Blue Smith, au aflat despre starea fiicei lor la finalul anului trecut. Deși nu a oferit detalii despre tipul de cancer sau evoluția actuală a bolii, Nara a subliniat cât de vital a fost să acționeze rapid.
„Când am observat ceva suspect la ea, am dus-o la urgențe, iar acolo nu prea știau ce să creadă. Când am dus-o la pediatrul nostru, îmi amintesc că a devenit foarte tăcut și calm… Mi s-a oprit inima în acel moment. Nu știu dacă a fost instinctul meu care îmi spunea ceva sau doar intuiția unei mame, dar primul lucru pe care l-am simțit a fost că are cancer”, a declarat Nara.