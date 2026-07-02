Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O influenceriță de 24 de ani din America a aflat că fiica ei, de doar 2 ani, suferă de cancer. Nara Smith a decis să își ducă fiica la medic când a observat „ceva ciudat” la ea, iar diagnosticul le-a dat întreaga lume peste cap. Starea fetiței nu era deloc una bună, astfel că a fost nevoită să înceapă tratamentul cu chimioterapie imediat.

Fiica de 2 ani a unei influencerițe, diagnosticată cu cancer

Într-un videoclip emoționant publicat pe 1 iulie pe Instagram, Nara Smith a povestit cum ea și soțul ei, Lucky Blue Smith, au aflat despre starea fiicei lor la finalul anului trecut. Deși nu a oferit detalii despre tipul de cancer sau evoluția actuală a bolii, Nara a subliniat cât de vital a fost să acționeze rapid.

„Când am observat ceva suspect la ea, am dus-o la urgențe, iar acolo nu prea știau ce să creadă. Când am dus-o la pediatrul nostru, îmi amintesc că a devenit foarte tăcut și calm… Mi s-a oprit inima în acel moment. Nu știu dacă a fost instinctul meu care îmi spunea ceva sau doar intuiția unei mame, dar primul lucru pe care l-am simțit a fost că are cancer”, a declarat Nara.

Citește și: Daniel Onoriu divorțează pentru a treia oară. Soția sa a depus oficial cererea de divorț la tribunal

Citește și: Codruța Filip și Valentin Sanfira, din nou împreună pe micile ecrane. În ce emisiune vor putea fi urmăriți

Micuța a început tratamentul cu chimioterapie

După vizita la pediatru, familia a fost îndrumată către cel mai apropiat spital de copii, unde au urmat investigații complexe: radiografii, ecografii și, în cele din urmă, o biopsie.

Rezultatele au venit rapid și au confirmat cele mai negre temeri.

„Ne-au sunat imediat și ne-au spus că are cancer, ne-au informat că boala s-a răspândit și că trebuie să vină să înceapă tratamentul cu chimioterapie”, a mai povestit influencerița.

Citește și: Claudia Pătrășcanu, apariție de senzație în costum de baie. Cum a slăbit artista. „E o strategie!”

Citește și: Denisa Drăgan, soția lui Ramore, câștigătorul iUmor, sezonul 13, nevoită să întrerupă a doua sarcină din cauza unor complicații grave: „Am plâns până mi-au ieșit ochii”

Nara și Lucky mai au trei copii împreună – Rumble Honey (5 ani), Slim Easy (4 ani) și Fawnie Golden (născută în septembrie 2025).

Lucky mai are o fiică, Gravity, dintr-o relație anterioară cu modelul Stormi Bree.

În ciuda provocărilor, familia Smith continuă să lupte cu speranța că micuța Whimsy va învinge boala.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nara Smith și familia ei

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News