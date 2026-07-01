Claudia Pătrășcanu, apariție de senzație în costum de baie. Cum a slăbit artista. „E o strategie!”

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Claudia Pătrășcanu face furori în costum de baie la 45 de ani! Vedeta a atras toate privirile pe plajă în timpul unei vacanțe de familie în Turcia, afișând o siluetă impecabilă care a declanșat imediat un val de aprecieri în mediul online.

Aflată la un resort all-inclusive alături de cei doi băieți ai săi și de mama ei, artista a demonstrat că vârsta este doar un număr și a decis să le împărtășească fanilor secretele din spatele formei sale fizice de invidiat, dar și strategia inedită pe care o aplică atunci când pleacă în concediu.

Strategia secretă din vacanță și decizia radicală luată în camera de hotel

Deși resorturile turcești sunt renumite pentru abundența culinară, Claudia Pătrășcanu a recunoscut că nu își dorește să își petreacă zilele de relaxare numărând calorii. Pentru a se bucura din plin de preparatele preferate fără să acumuleze kilograme în plus, artista s-a pregătit intens înainte de plecare și a luat o măsură radicală imediat ce s-a cazat, cerând ajutorul personalului hotelului pentru a scăpa de stresul cântarului.

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„S-a dus pe val dieta mea! M-am reținut de la mâncare timp de o lună când eram acasă… știind că urmează vacanța și aici nu voi putea rezista tentațiilor. Tentațiilor culinare! E o strategie chiar, ca să nu-mi fie foarte greu când revin acasă, să dau kilograme multe. Nu m-am cântărit în această vacanță. Cum am intrat în camera de hotel, am rugat doamna de la curățenie să-l ia”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu, pentru Spynews.ro.

Regulile de fier din viața de zi cu zi și postul cu apă

În ciuda răsfățului temporar din concediu, aspectul fizic de invidiat al vedetei este rezultatul unei discipline alimentare extrem de stricte pe care o respectă cu sfințenie în restul anului. Atunci când nu este în vacanță, Claudia Pătrășcanu urmează un program riguros de exerciții și aplică restricții clare, renunțând definitiv la anumite alimente și introducănd perioade de post negru pe timp de vară.

„Am exclus dulciurile, pâinea, iar miercurea și vinerea țin post doar cu apă perioada aceasta de vară. Nu mai mănânc nimic după ora 18:00”, a explicat artista, arătând că stilul de viață organizat și ambiția sunt adevăratele arme cu care reușește să își mențină silueta perfectă.

Foto – Facebook / Instagram

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