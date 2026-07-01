Ce a făcut Cristi din Banat pentru a câștiga bani, după ce a fost dat afară din casă. Cântărețul și-a recuperat și geanta furată

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Cristi din Banat a găsit o modalitate de a câștiga bani imediat după ce a fost dat afară din casă, alături de mama și iubitul lui, Rafa. Cântărețul a decis să facă un show într-un club din Spania pentru a plăti o chirie și a lua ceva de mâncare. De asemenea, acesta a anunțat că a reușit să își recupereze geanta furată în care se aflau lucruri importante pentru el.

Cristi din Banat, show într-un club din Spania

După ce a fost dat afară din apartamentul în care locuia, Cristi din banat a afirmat, în mediul online, că a fost nevoit să doarmă pe o bancă din parc, alături de mama lui, dar și de partenerul său, Rafa. A doua zi au petrecut-o pe plajă, timp în care și-a rugat fanii de pe rețelele sociale să îl ajute cu o cazare.

Pentru a se asigura că are bani de mâncare, cântărețul a povestit că a mers într-un club din Spania, unde a făcut un show de neuitat.

„Am mers la un club să fac un show și, bineînțeles, fac și un bănuț în seara asta! Le fac un dans, așa cum știu eu, un show românesc, doar al meu! Sunt în acest club plin de latini, dar pe mama și pe Rafa le-am lăsat în plata Domnului. Mă întorc acasă spre dimineață, cu un bănuț măcar! Așa că, dragilor, viața e scurtă, trebuie să ne și distrăm!”, a scris Cristi din Banat pe pagina lui de Facebook.

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Cântărețul și-a recuperat lucrurile

Ziua de miercuri a venit și cu o veste bună pentru Cristi din Banat. După ce în prima seară în care a dormit pe străzi i-a fost furată o geantă, acesta a reușit să o recupereze.

„Am reușit, în sfârșit, să recuperez de la hoț geanta cu bagajele noastre! Eram atât de îngrijorat pentru că în acea geantă se aflau lucruri de valoare: peruci, rochii, tot machiajul meu. Toate rochiile, perucile și, bineînțeles, pantofii cu toc erau în geamantan. Așa că, sunt extrem de fericit că, prin intervenția poliției și datorită denunțului pe care l-am făcut, am reușit să o recuperez!”, a anunțat el.

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În urmă cu scurt timp, acesta a precizat că și-a găsit și o locuință, unde deja pare să se fi instalat alături de cei dragi.

„Am ajuns la destinație. O altă casă, un alt drum, un nou început”, a subliniat Cristi din Banat care s-a fotografiat în noua casă.

Pe de altă parte, deși s-a fotografiat în stradă cu bagajele, unii internauți consideră că acesta nu a pățit nimic din ce a povestit, ci totul este o strategie de marketing pentru a atrage mai mulți urmăritori.

Sursă foto: Facebook

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